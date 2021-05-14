الدوري الأميركي للمحترفين: سبيرز يضمن خوض الملحق

نجم فينيكس صنز ديفاين بوكر يحتفل مع زملائه بالفوز على بورتلاند ترايل بلايزرز 118-117 في دوري كرة السلة الأميركي في 13 أيار/مايو 2021.

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لوس انجليس (أ ف ب)

ضمن سان أنتونيو سبيرز بطاقة الملحق رغم خسارته أمام مضيه نيويورك نيكس الخميس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فيما أجَّل فينيكس صنز التأهل المباشر لبورتلاند ترايل بلايزرز عندما تغلب عليه 118-117.

وتضمن الفرق صاحبة المراكز من الأول إلى السادس في المنطقتين الشرقية والغربية التأهل المباشر إلى الأدوار الإقصائية (البلاي أوف)، فيما تخوض الفرق من المراكز السابع إلى العاشر ملحقا من أجل البطاقتين الأخيرتين.

ويلعب صاحبا المركزين السابع والثامن مباراة من أجل بطاقة التأهل المباشر، على أن يلتقي الخاسر مع الفائز بين التاسع والعشر لحجز البطاقة الأخيرة.

- إثارة في المنطقة الغربية -

في المباراة الأولى وعلى الرغم من خسارته أمام نيكس ضمن سبيرز المركز العاشر في المنطقة الغربية مستفيدا من خسارة ساكرامنتو كينغز 110-116 أمام مضيفه ممفيس غريزليز الذي ينافس بقوة غولدن ستايت ووريرز على المركز الثامن.

واستسلم سبيرز في الربع الأخير أمام تألق البديل أليك بوركس الذي فرض نفسه أفضل مسجل في المباراة برصيد 30 نقطة محققا "دابل دابل" مع 10 متابعات، فيما كان زميله جوليوس براندل قريبا من تحقيق الـ"تريبل دابل" مع 25 نقطة وتسع متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.

وأضاف آر جاي باريت 24 نقطة مع تسع متابعات.

وكان ديمار ديروزان أفضل مسجل في صفوف سبيرز برصيد 27 نقطة مع ثمان متابعات.

وبلغت الاثارة ذروتها بخسارة بورتلاند ترايل بلايزرز أمام فينيكس صنز، لأن ذلك منح لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب فرصة التأهل المباشر.

وتخلى بلايزرز عن المركز الخامس لدالاس مافريكس وبات سادسا قبل مباراة من نهاية الدوري المنتظم بفارق فوز واحد أمام ليكرز السابع والذي تبقى له مباراتين على غرار مافريكس.

وجاءت بداية المباراة قوية بين الفريقين وفرض التعادل نفسه في الربع الاول (26-26)، وكسب بلايزرز الثاني بصعوبة 27-26 قبل أن يفرض صنز، ثني المنطقة الغربية، أفضلية نسبية في الثالث (33-24)، لكن بلايزرز انتفض في الربع الاخير (40-33) وكان في طريقه الى تحقيق الفوز عندما حصل لاعبه روبرت كوفينغتون على رميتين حرتين أهدرهما ليرتد صنز مهاجما ويسجل ديفاين بوكر سلة قبل ثانيتين من نهاية الوقت مانحا فوزا قاتلا لفريقه 118-117.

ولم ينفع بلايزرز تألق نجمه داميان ليلارد صاحب 41 نقطة، فيما برز الثلاثي كريس بول (26 نقطة و7 تمريرات حاسمة) وميكال بريدجز (21 نقطة و11 متابعة) والبديل كامرون باين (21 نقطة) في صفوف الفائز.

وعزز ممفيس غريزليز حظوظه في منافسة غولندن ستايت ووريرز على المركز الثامن بفوزه على ساكرامنتو كينغز 116-110 بفضل 30 نقطة لديلون بروكس و24 نقطة لليتواني يوناس فالانسيوناس.

ويلتقي ووريرز مع غريزليز في قمة نارية الأحد في ختام الدوري المنتظم، وقبلها يلعب الأول مع ضيفه نيو اورليانز بيليكانز، والثاني مع ضيفه ساكرامنتو كينغز السبت.

وفي باقي المباريات، فاز أتلانتا هوكس على أورلاندو ماجيك 116-93، وميامي هيت على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 106-94، وشيكاغو بولز على تورونتو رابتورز 114-102، فيما خسر مينيسوتا تمبروولفز امام دنفر ناغتس 103-114، وتشارلوت هورنتس امام لوس أنجليس كليبرز 90-113، وانديانا بيسرز امام ميلووكي باكس 133-142.

© 2021 AFP