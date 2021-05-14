بطولة المانيا: شكوك حول الحالة البدنية لليفاندوفسكي وصراع محتدم على دوري الابطال

كريستوف ستاكه POOL/ا ف ب

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برلين (أ ف ب)

تحوم الشكوك حول الحالة البدنية لهداف بايرن ميونيخ الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي الساعي الى تحطيم الرقم القياسي من الاهداف المسجل في موسم واحد في الدوري الالماني لكرة القدم عندما يحل فريقه ضيفا على فرايبورغ في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الاخيرة التي تشهد صراعا محتدما بين ثلاثة فرق على انتزاع البطاقتين الاخيرتين المؤهلتين الى مسابقة دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل.

واقترب ليفاندوفسكي باهدافه الـ39 هذا الموسم من الرقم القياسي المسجل باسم اسطورة بايرن ميونيخ السابق غيرد مولر والصامد منذ موسم 1971-72 مع 40 هدفا، لكنه لم يكمل الحصة التدريبية لفريقه الخميس ما اثار شكوكا حول امكانية تعرضه للاصابة مع ان النادي البافاري نفى ذلك مؤكدا بان خروج البولندي من الحصة التدريبية كان خطوة احترازية لعدم اجهاده بعد غيابه لفترة ثلاثة اسابيع الشهر الماضي لاصابة بالتواء في ركبته.

وتبقى لبايرن ميونيخ مباراة اخرى في المرحلة الاخيرة يخوضها ضد اوغسبورغ في 22 ايار/مايو الحالي.

وقال ليفاندوفسكي الذي سيقود منتخب بلاده ايضا في نهائيات كأس اوروبا الشهر المقبل "عندما تريد شيئا بشدة، يتعين عليك ان تبقى هادئا وتلعب من اجل الفريق"، مضيفا "انا ممتن جدا لزملائي لتمويني بالكرات الحاسمة".

واشاد قائد بايرن ميونيخ الحارس مانويل نوير بزميله الهداف بقوله "إنه في حالة مدهشة، يملك فرصتين اضافيتين وهو يريد تحطيم الرقم القياسي بأي ثمن. سيبذل قصارى جهده".

اما الرئيس التنفيذي لللفريق البافاري كارل هاينتس رومينيغه فاعتقد بأن رقم مولر كان سيصمد الى الابد واعرب عن "دهشته" من المستوى الذي يظهر به ليفاندوفسكي.

- "عزيزي ليفاندوفسكي: 40 هدفا تكفي" -

ورأت اوشي زوجة غيرد مولر الذي يعاني من مرض الخرف منذ عام 2015 بان الاخير سيكون سعيدا في حال قام ليفاندوفسكي بتحطيم رقمه القياسي، وقالت في هذا الصدد "غيرد ليس حسودا، لن يتحسر على فقدان الرقم القياسي، وسيكون في مقدمة المهنئين لليفاندوفسكي وسيقول +حسنا فعلت ايها الشاب، انك رائع+".

واضافت مازحة متوجهة بكلامها الى الهداف البولندي "عزيزي ليفاندوفسكي، 40 هدفا تكفي"، معربة عن املها في ان يعادل الرقم القياسي من دون ان يحطمه.

وتابعت "كوني زوجة غيرد، أفضل ان يحتفظ بالرقم القياسي. غيرد مولر فريد من نوعه، حتى لو نجح ليفاندوفسكي في تحطيم رقمه، سيبقى غيرد، غيرد، لا احد سينساه، سيبقى دائما +مدفعجي+ الأمة".

وكشفت بان غيرد تفاجأ لصمود رقمه على مدى سنوات طويلة علما بأن سجل 365 هدفا في 427 مباراة في البوندسليغا وهو رقم قياسي ايضا.

- صراع ثلاثي على بطاقتين -

وبعد ان ضمن بايرن ميونيخ البطل ووصيفه لايبزيغ المشاركة الموسم المقبل في دوري الابطال، انحصرت المنافسة على البطاقتين الاخيرتين بين ثلاثة فرق هي فولفسبورغ الثالث (60 نقطة) وبوروسيا دورتموند الرابع (58) واينتراخت فراتكفورت الخامس (57).

ويخوض دورتموند المنتشي بفوزه الرائع على لايبزيغ 4-1 في نهائي كأس المانيا الخميس، مباراة لا تخلو من صعوبة الاحد ضد ماينتس الذي الحق خسارة مفاجئة ببايرن ميونيخ قبل مرحلتين.

وستكون الضغوطات على دورتموند كبيرة لا سيما في حال خرج فرانكفورت فائزا على شالكه صاحب المركز الاخير السبت.

وتنتظر فولسفبورغ قمة ضد ضيفه لايبزيغ.

- لاعب تحت المجهر: لوروا ساني -

باعترافه، عانى الجناح لوروا ساني لفرض نفسه في التشكيلة الاساسية للفريق البافاري بعد انتقاله من مانشستر سيتي الانكليزي مطلع الموسم الحالي بعد غيابه الموسم الماضي بأكمله لاصابة في الرباط الصليبي.

واعرب ساني عن تعطشه للمزيد من الالقاب في صفوف فريقه بقوله "أمر مميز دائما أن تحرز اللقب المحلي، الامر ليس سهلا. عندما تفوز به مرة تريد المزيد".

ويريد ساني انهاء الموسم بقوة لضمان مشاركته في صفوف منتخب المانيا في نهائيات كأس اوروبا.

-ارقام وإحصائيات-

92- هي عدد الأهداف التي سجلها بايرن ميونيخ في الدوري هذا الموسم بينها 39 هدفا لليفاندوفسكي.

5- هو عدد الثلاثيات "هاتريك" التي سجلها ليفاندوفسكي هذا الموسم أي أقل بواحدة عن غيرد مولر موسم 1971-72.

90- هو عدد الاهداف التي يتخلف يها ليفاندوفسكي عن مولر في عدد الاهداف المطلقة في الدوري الالماني حيث سجل البولندي حتى الآن 275 هدفا مقابل 365 لمولر.

© 2021 AFP