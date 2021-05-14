دورة روما: نادال إلى نصف النهائي والأمطار تنقذ ديوكوفيتش وانسحاب بارتي بسبب الاصابة

أندرياس سولارو ا ف ب

الاسباني رافايل نادال خلال مباراته ضد الالماني الكسندر زفيريف في دورة روما للماسترز في 14 ايار/مايو 2021

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روما (أ ف ب)

ثأر الاسباني رافايل نادال المصنف ثالثًا عالميًا من الالماني الكسندر زفيريرف الذي أقصاه من دورة مدريد الاسبوع الماضي، بالفوز عليه 6-3 و6-4 الجمعة ليبلغ الدور نصف النهائي من دورة روما، رابعة دورات الماسترز للألف نقطة، فيما انقذت الأمطار الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول وحامل اللقب من خسارة وشيكة أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس المتقدم بنتيجة 6-4 و2-1 بعد قرار المنظمين بتأجيل المباراة إلى السبت.

وكان نادال (34 عاما) خسر أمام المصنف السادس عالميًا للمرة الاولى في دورة تقام على الملاعب الترابية في العاصمة الاسبانية الاسبوع الماضي، لكن الكلمة كانت له في مباراة اليوم التي انهاها في ساعة و59 دقيقة محققًا فوزه رقم 66 في روما.

وقال نادال "لعبت مباراة صلبة ولم ارتكب الكثير من الاخطاء. أنا سعيد بالفوز، إنه مهم للثقة... كانت مباراة مهمة لي أمام لاعب رائع".

وتقدم نادال الذي خاض مباراة ماراتونية في الدور السابق ضد الكندي دينيس شابوفالوف حيث امضى 3 ساعات و30 دقيقة على ارضية الملعب، 4-صفر في مباراته ضد زفيريف لكن الاخير التقط انفاسه ليقلص الفارق الى 4-2 من دون ان يمنع منافسه من حسمها في صالحه.

وقاوم الالماني في المجموعة الثانية وأنقذ نادال 8 فرص لزفيريف لكسر ارساله ليحسم النتيجة في صالحه.

وبعد خروجه من الدور ربع النهائي في دورتي مونتو كارلو ومدريد، أكد نادال جاهزيته قبل اسبوعين من انطلاق بطولة فرنسا المفتوحة، احدى البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند سلام، التي حقق لقبها 13 مرة.

وهذه المرة الاولى التي يبلغ فيها نادال المربع الاخير من إحدى دورات الماسترز هذا العام.

ويحمل "رافا" الرقم القياسي في عدد الالقاب في العاصمة الايطالية بعد ان توج 9 مرات في 11 مباراة نهائية، آخرها عام 2019. ويأمل الفوز باللقب لمعادلة رقم الصربي ديوكوفيتش في دورات الماسترز (36).

وبعد أن خرج نادال فائزًا في المباريات الخمس الاولى التي جمعته بالالماني، حصد زفيريف الفوز في المواجهات الثلاث الاخيرة، قبل ان يجدد الماتادور الفوز في المواجهة التاسعة.

ويلتقي نادال في نصف النهائي الاميركي رايلي أوبلكا المصنف 47 عالميًا الذي تابع مغامرته الناجحة في دورة روما، بفوزه على الأرجنتيني فيديريكو دلبونيس 7-5 و7-6 (7/2).

وقال نادال عن المواجهة "إنه تحد كبير امام لاعب يؤدي جيدًا ويملك إرسالا لا يُرد تقريبًا".

والفوز هو الرابع لأوبلكا الفارع الطول (2,11 م) وصاحب الارسالات الصاروخية (بلغت سرعتها حتى 230 كلم في الساعة)، في هذه الدورة من دون أن يخسر أي مجموعة أو شوط ارساله مقابل نجاحه في نحو 80 ارسالا ساحقًا.

اما دلبونيس المصنف 64 عالميًا والمتأهل من التصفيات فخسر ارساله مرة واحدة في المجموعة الأولى التي حسمها الاميركي، ثم نجح في جر الأخير الى شوط فاصل كان أيضا من نصيب أوبلكا الذي انهى المباراة في ساعة و41 دقيقة.

وهي المرة الاولى التي يبلغ فيها أوبلكا نصف نهائي احدى دورات الماسترز للالف نقطة في مسيرته وسيلتقي.

وتأجلت مباراة ديوكوفيتش وتسيتسيباس إلى السبت بعدما توقفت مرات عدة بسبب الامطار، بداية في المجموعة الاولى عندما كان اليوناني متقدماً 4-3 لفترة 3 ساعات ونصف الساعة، قبل أن تستكمل لحين فوز تسيتسيباس بالمجموعة الاولى وتقدمه بالثانية 2-1.

وتوقفت المباراة مرة ثانية لفترة نصف ساعة، قبل أن يعلن المنظمون عن إرجاء جميع المباريات المتبقية إلى السبت، حيث يقابل الإيطالي لورنتسو سونيغو منافسه الروسي أندري روبليف السابع في ربع النهائي الآخر.

وهي المرة الثانية في غضون اسبوع يضطر ديوكوفيتش لخوض مباراة تتأجل بسبب الامطار، حيث واجه المصير ذاته في الدور الثاني أمام الأميركي تايلور فريتز بعد توقف دام لحوالي 3 ساعات.

- انسحاب بارتي -

وعند السيدات، إحدى دورات الألف بحسب النظام الجديد لرابطة المحترفات، اضطرت الاسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالمياً للانسحاب من ربع النهائي بسبب الاصابة قبل اسبوعين من انطلاق بطولة رولان غاروس الفرنسية.

وتقدمت بارتي الفائزة بالبطولة الفرنسية في عام 2019 على الشابة الاميركية كوكو غوف 6-4 و2-1 عندما اضطرت للتوقف للحصول على معالجة طبية بعدما عانت من اصابة في ذراعها اليمنى، لتغادر لاحقاً الملعب بعدما حيّت منافستها.

وظهرت بارتي منذ بداية الدورة وهي تضع ضمادة على فخذها الايسر، ورغم ذلك قدمت مستويات عالية وبدا انها قادرة على الوصول إلى المباراة النهائية على غرار ما فعلت في دورتين سابقيتين وتحديداً في شتوتغارت ثم مدريد، حيث فازت في الاولى وخسرت في الثانية أمام المنافسة ذاتها البيلاروس أرينا سابالينكا.

وهيمنت الاسترالية على منافستها الشابة برغم توقف المباراة مرتين في المجموعة الاولى بسبب الامطار، بداية عندما كانت النتيجة 2-2 حيث توقفت حوالي ساعتين ولاحقاً لدقائق عدة بعد شوط إضافي لتتقدم بارتي 3-2، قبل ان تستكمل وتفوز في المجموعة الاولى لتعود وتعلن انسحابها في الثانية.

قالت بارتي "اكثر ما أكرهه هو عدم تمكني من إنهاء مباراة في كرة المضرب. ولكن الالم كان يزداد شدة"، مفضلة أن تكون حاضرة بنسبة 100 في المئة على الملاعب الفرنسية.

وتابعت "هي اصابة سبق لي ان تعرضت لها واضطررت للتعامل معها في مسيرتي... يجب فقط اتخاذ القرار الجيد اليوم لكي أتأكد أن كل شيء سيسير على ما يرام بعد أسبوعين".

ووصلت غوف في سن الـ 17 عاماً الى نصف النهائي حيث ستلعب مع الفائزة من المباراة المؤجلة الى السبت بسبب الأمطار، البولندية ايغا شفيونتيك حاملة لقب رولان غاروس والاوكرانية ايلينا سفيتولنا الخامسة.

وبلغت التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة تاسعة عالميًا بصعوبة الدور نصف النهائي بفوزها على اللاتفية ييلينا اوستابنكو (49) بطلة رولان غاروس عام 2017 بنتيجة 4-6، 7-5، 7-6 (7/1).

واحتاجت بليشكوفا إلى ساعتين و20 دقيقة وإلى انقاذ 3 كرات لحسم المباراة لصالح منافستها في المجموعة الثالثة، قبل أن تفوز بها وثم باللقاء في صراع تجدد بعد اسابيع عدة من المباراة التي جمعت اللاعبتين في شتوتغارت.

واعترفت التشيكية بحدة المنافسة قائلة "البداية كانت مرعبة وكنت جداً بطيئة. بالتأكيد تضرب ييلينا الكرة بقوة ولكني لم أقم بأي ردة فعل".

وتابعت "ولكني فخورة بالطريقة التي صارعت بها، لأني لم أكن بأفضل مستوى لي على الملعب".

وتلتقي بليشكوفا المتوجة بلقب دورة روما في 2019 ووصيفة 2020 والباحثة عن لقبها السابع عشر في مسيرتها، تاليًا مع الكرواتية بترا مارتيتش (45) التي تفوقت على الاميركية جيسيكا بيغولا (31) 7-5، 6-4.

وأكدت مارتيتش بتأهلها إلى المربع الذهبي استعادة مستواها السابق بعد سلسلة من 5 هزائم متتالية قبل وصولها إلى العاصمة الإيطالية.

© 2021 AFP