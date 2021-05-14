دورة روما: نادال يثأر من زفيريف ويبلغ نصف النهائي

أندرياس سولارو ا ف ب

الاسباني رافايل نادال خلال مباراته ضد الالماني الكسندر زفيريف في دورة روما للماسترز في 14 ايار/مايو 2021

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روما (أ ف ب)

ثأر الاسباني رافايل نادال المصنف ثالثًا عالميًا من الالماني الكسندر زفيريرف الذي أقصاه من دورة مدريد الاسبوع الماضي، بالفوز عليه 6-3 و6-4 الجمعة ليبلغ الدور نصف النهائي من دورة روما، رابعة دورات الماسترز للألف نقطة.

وكان نادال (34 عاما) خسر امام المصنف السادس عالميًا للمرة الاولى في دورة تقام على الملاعب الترابية في العاصمة الاسبانية الاسبوع الماضي، لكن الكلمة كانت له في مباراة اليوم التي انهاها في ساعة و59 دقيقة محققًا فوزه رقم 66 في روما.

وقال نادال "لعبت مباراة صلبة ولم ارتكب الكثير من الاخطاء. أنا سعيد بالفوز، إنه مهم للثقة...كانت مباراة مهمة لي أمام لاعب رائع".

وتقدم نادال الذي خاض مباراة ماراتونية في الدور السابق ضد الكندي دينيس شابوفالوف حيث امضى 3 ساعات و30 دقيقة على ارضية الملعب، 4-صفر في مباراته ضد زفيريف لكن الاخير التقط انفاسها ليقلص الفارق الى 4-2 من دون ان يمنع منافسه من حسمها في صالحه.

وقاوم الالماني في المجموعة الثانية وأنقذ نادال 8 فرص لزفيريف لكسر ارساله ليحسم النتيجة في صالحه.

وبعد خروجه من الدور ربع النهائي في دورتي مونتو كارلو ومدريد، أكد نادال جاهزيته قبل اسبوعين من انطلاق بطولة فرنسا المفتوحة، احدى البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند سلام، التي حقق لقبها 13 مرة.

وهذه المرة الاولى التي يبلغ فيها نادال المربع الاخير من إحدى دورات الماسترز هذا العام.

ويحمل رافا الرقم القياسي في عدد الالقاب في العاصمة الايطالية بعد ان توج 9 مرات في 11 مباراة نهائية، آخرها عام 2019. ويأمل الفوز باللقب لمعادلة رقم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف اول عالميا في دورات الماسترز (36) الذي يلتقي لاحقًا اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس.

وبعد أن خرج نادال فائزًا في المباريات الخمس الاولى التي جمعته بالالماني، حصد زفيريف الفوز في المواجهات الثلاث الاخيرة، قبل ان يجدد الماتادور الفوز في المواجهة التاسعة.

ويلتقي نادال في نصف النهائي الاميركي رايلي أوبلكا المصنف 47 عالميًا الذي تابع مغامرته الناجحة في دورة روما، بفوزه على الأرجنتيني فيديريكو دلبونيس 7-5 و7-6 (7/2).

وقال نادال عن المواجهة "إنه تحد كبير امام لاعب يؤدي جيدًا ويملك إرسالا لا يُرد تقريبًا".

والفوز هو الرابع لأوبلكا الفارع الطول (2,11 م) وصاحب الارسالات الصاروخية (بلغت سرعتها حتى 230 كلم في الساعة)، في هذه الدورة من دون ان يخسر اي مجموعة او شوط ارساله مقابل نجاحه في نحو 80 ارسالا ساحقًا.

اما دلبونيس المصنف 64 عالميًا والمتأهل من التصفيات فخسر ارساله مرة واحدة في المجموعة الأولى التي حسمها الاميركي، ثم نجح في جر الأخير الى شوط فاصل كان أيضا من نصيب أوبلكا الذي انهى المباراة في ساعة و41 دقيقة.

وهي المرة الاولى التي يبلغ فيها أوبلكا نصف نهائي احدى دورات الماسترز للالف نقطة في مسيرته وسيلتقي.

- بليشكوفا وبيغولا اول نصف نهائي -

وعند السيدات، إحدى دورات الألف بحسب النظام الجديد لرابطة المحترفات، بلغت التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة تاسعة عالميًا بصعوبة الدور نصف النهائي بفوزها على اللاتفية ييلينا اوستابنكو (49) بطلة رولان غاروس عام 2017 بنتيجة 4-6، 7-5، 7-6 (7/1).

وتلتقي بليشكوفا الباحثة عن لقبها السابع عشر في مسيرتها تاليًا مع الكرواتية بترا مارتيتش (45) التي تفوقت على الاميركية جيسيكا بيغولا (31) 7-5، 6-4.

وتلتقي لاحقًا في مواجهتين قويتين المصنفة أولى عالميًا الاسترالية آشلي بارتي مع الاميركية المراهقة الواعدة كوكو غوف، والبولندية ايغا شفيونتيك حاملة لقب رولان غاروس مع الاوكرانية ايلينا سفيتولنا الخامسة.

© 2021 AFP