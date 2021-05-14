فورمولا واحد: إلغاء جائزة تركيا واستبدالها بسباقٍ ثانٍ في النمسا

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باريس (أ ف ب)

ألغي سباق جائزة تركيا في بطولة العالم للفورمولا واحد المقرر في 13 حزيران/يونيو والذي كان حلّ اصلاً بدلاً من جائزة كندا الكبرى، وذلك بسبب بروتوكول جائحة كوفيد-19، واستُبدل بسباقٍ ثانٍ في النمسا.

وقررت الشركة المنظمة لبطولة العالم إقامة سباقين متتاليين في النمسا، أولا جائزة ستيريا من 25 الى 27 حزيران/يونيو، وجائزة النمسا الكبرى من 2 الى 4 تموز/يوليو، كلاهما على حلبة سبيلبرغ.

وتعود ملكية الحلبة النمسوية للملياردير ديتريش ماتيشيتس مالك فريق ريد بول وأحد المستثمرين في ألفاتاوري (ميناردي وتورو روسو سابقاً) الذي يدافع عن ألوانه السائق الفرنسي بيار غاسلي.

وبسبب هذا التغيير الطارئ، سيقام سباق جائزة فرنسا الكبرى قبل اسبوع من موعده المحدد، أي من 18 الى 20 حزيران/يونيو.

وقالت الشركة المنظمة في بيان "بعد المحادثات التي اجريناها مع الشركة المروجة للسباق في تركيا والمسؤولين، كان من المستحيل إقامة الجائزة الكبرى في تركيا في الفترة من 11 الى 13 حزيران/يونيو"، مشيرة الى أن القرار اتُخذ "في ضوء الاعلان عن قيود سفر جديدة من قبل دول عدة تتخذ منها الفرق المتسابقة مقراً لها، ما يؤثر على السفر الى تركيا".

واضافت "طلبت الشركة المروجة امكانية النظر في فرصة لإقامة السباق في وقت لاحق من العام الحالي اذا كان ذلك ممكناً، الى جانب الصين التي تقدمت بطلب مماثل في وقت سابق من العام الحالي".

وفي السياق ذاته، قال الإيطالي ستيفانو دومينيكالي الرئيس والمدير التنفيذي للفورمولا واحد "نتطلع جميعاً للتسابق في تركيا ولكن الاجراءات الصارمة للسفر تعني عدم قدرتنا على التواجد في حزيران/يونيو".

وتابع "أظهرت الفورمولا واحد قدرتها على الرد بسرعة أمام التطورات وإيجاد الحلول وأنا سعيد اننا سننظم سباقين متتاليين في النمسا، ما يعني أن برنامج البطولة سيحافظ على 23 سباقاً".

ويأتي قرار إلغاء السباق بعد يوم من قرار الإتحاد الاوروبي لكرة القدم "ويفا" بنقل المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا المقررة في 29 الشهر الحالي في مواجهةانكليزية مئة في المئة بين مانشستر سيتي وتشلسي، من مدينة اسطنبول التركية إلى بورتو البرتغالية بسبب وضع انكلترا نظيرتها على "القائمة الحمراء"، ما يعني انه يتوجب على المقيمين البريطانيين في حال قرروا السفر إلى تركيا حجر أنفسهم 10 أيام في فندق على نفقتهم الخاصة عند عودتهم.

وانطلقت البطولة هذا العام من البحرين في 28 آذار/مارس 2021 بعد قرار تأجيل جائزة أستراليا الكبرى، حيث يتصدر بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون ترتيب السائقين برصيد 94 نقطة أمام منافسه المباشر سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن (80) بعد أربع مراحل.

وكان سائق مرسيدس أحرز لقبه العالمي السابع في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 على حلبة اسطنبول التركية، قبل أن يصاب بفيروس كورونا ويغيب عن جائزة الصخير الكبرى في 6 كانون الاول/ديسمبر، ليعود في سباق أبوظبي، الجولة الاخيرة، ويحتل المركز الثالث.

© 2021 AFP