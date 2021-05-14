فيفا يجيز للابورت الفرنسي تمثيل منتخب إسبانيا

كارل ريسين تصوير مشترك/ا ف ب

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لوزان (سويسرا) (أ ف ب)

أجاز الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الجمعة للفرنسي أيميريك لابورت مدافع مانشستر سيتي الانكليزي، اللعب لصالح المنتخب الاسباني في نهائيات كأس أوروبا 2020 هذا الصيف، وفق ما أفادت الهيئة لوكالة فرانس برس.

وتأتي الانباء بعد أن صادقت الحكومة الاسبانية على حصول اللاعب البالغ 26 عامًا على الجنسية.

وتكوَّن لابورت المولود في أجين (جنوب غرب فرنسا)، في مدرسة فريق أتلتيك بلباو الباسكي في الفترة بين 2010 و2018 قبل الانتقال الى مانشستر سيتي، وتمت دعوته ثلاث مرات الى صفوف المنتخب الفرنسي في الفترة بين 2016 و2020 من دون أن يخوض أي دقيقة بألوان "الديوك"، وبالتالي بإمكانه اللعب مع منتخب إسبانيا.

ويملك مدرب فرنسا بطلة العالم ديدييه ديشان خيارات كثيرة في مركز قلب الدفاع مع رافايل فاران، لوكا هرنانديز، بريسنيل كيمبيمبي، كليمان لانغليه وكورت زوما الذين اختارهم على حساب لابورت في الاشهر الاخيرة.

وسيسمح هذا التجنيس باستدعاء لابورت إلى صفوف "لا روخا" لخوض منافسات الكأس القارية في غضون شهر، واللعب الى جانب المخضرم سيرخيو راموس.

وسيشكل إضافة قيّمة للمنتخب الإسباني، لا سيما بالنظر إلى أن الأخير يعاني مشكلة في مركز قطب الدفاع. اعتزل جيرارد بيكيه دوليًا في 2018 وشغل المكان بجوار راموس عدد من اللاعبين بينهم لاعب فياريال باو توريس وريال سوسييداد إنيغو مارتينيس وزميل لابورت في مانشستر سيتي إريك غارسيا.

وسيعلن مدرب منتخب اسبانيا لويس إنريكي، الذي كلف مسؤولي الاتحاد الإسباني الاتصال باللاعب للمشاركة في كأس أوروبا بحسب الصحافة المحلية، عن قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في كأس أوروبا في غضون عشرة أيام، وتحديدا في 21 أيار/مايو الحالي، لكنه يحتفظ بالحق في تأخير الموعد النهائي لبضعة أيام بحسب وسائل الإعلام المتخصصة.

© 2021 AFP