آلاف يتظاهرون في لندن دعماً للفلسطينيين

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لندن (أ ف ب)

تظاهر آلاف في وسط لندن السبت دعماً للشعب الفلسطيني مطالبين الحكومة البريطانية بالتدخل لوقف العملية العسكرية الإسرائيلية.

وتجمع المتظاهرون ظهر السبت عند ماربل آرتش بجوار حديقة هايد بارك، وساروا منها باتجاه السفارة الإسرائيلية عند الطرف الآخر للحديقة، رافعين أعلام فلسطينية ولافتات تطالب ب"إنقاذ" الأراضي الفلسطينية.

وقال المنظمون ومن بينهم تحالف "أوقفوا الحرب" والرابطة المسلمة في المملكة المتحدة وحملة التضامن مع فلسطين وحملة نزع السلاح النووي، "من الضروري أن تتخذ الحكومة البريطانية إجراءات فورية".

وأضاف البيان "يجب ألا يسمح بعد الآن بإبقاء العنف الوحشي بحق الشعب الفلسطيني (...) بدون عقاب"، وسط تنديد بالهجمات التي قتلت مدنيين في غزّة وجرى وصفها بأنها "جرائم حرب".

وتابع المنظمون أنّ "الحكومة البريطانية شريكة في هذه الأعمال طالما أنّها تقدم دعما عسكريا ودبلوماسيا وماليا لإسرائيل".

وتمّ تنظيم هذه التظاهرة على خلفية التصعيد العسكري غير المسبوق منذ 2014 بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، والعنف في البلدات الإسرائيلية المختلطة.

ورغم الجهود الدبلوماسية المكثفة لمحاولة إنهاء الأعمال القتالية، قصف سلاح الجو الإسرائيلي عدة مواقع في القطاع الساحلي ليل الجمعة إلى السبت، في حين تم إطلاق نحو 300 صاروخ مرة أخرى من غزة باتجاه إسرائيل، بحسب الجيش.

وأظهر أحدث إحصاء للسلطات الفلسطينية مقتل 139 شخصا، بينهم 39 طفلا، وإصابة ألف آخرين في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ الاثنين.

في المقابل، تمّ إطلاق أكثر من 2300 صاروخ على إسرائيل منذ الاثنين، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص، بينهم طفل وجندي، وإصابة أكثر من 560، بحسب فرق الإغاثة.

© 2021 AFP