التصعيد مع الفلسطينيين يضغط على شركاء إسرائيل الجدد في المنطقة

متظاهر فلسطيني خلال مواجهات مع الجنود الاسرائيليين في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة في 14 ايار/مايو 2021

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دبي (أ ف ب)

وضع التصعيد الأخير بين إسرائيل والفلسطينيين خصوصاً في القدس الشرقية المحتلة شركاء إسرائيل الجدد في المنطقة في وضع حرج، فأصدرت بيانات تنديد، ملاقية بذلك التوجه العربي الشعبي الداعم للفلسطينيين.

وبعد أقل من عام من توقيعها اتفاقات تطبيع مع إسرائيل برعاية إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وجدت الإمارات والبحرين والسودان والمغرب نفسها مضطرة لإدانة الدولة العبرية بسبب إجراءات لإخلاء منازل فلسطينية في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية لصالح مستوطنين والقسوة في التعامل مع الفلسطينيين في المسجد الأقصى.

وتقول الباحثة في مجموعة الأزمات الدولية إلهام فخرو لوكالة فرانس برس "على الرغم من إصدار كل من الإمارات والبحرين بيانات تدين أعمال العنف في القدس الشرقية والمسجد الأقصى، فإن هذه البيانات مجرد علاقات عامة موجهة للجمهور العربي المحلي والإقليمي الذي يواصل دعم الفلسطينيين بأغلبية ساحقة".

وبحسب فخرو فإنه "لم يكن الهدف من اتفاقات ابراهام التطرق إلى ظروف الاحتلال العسكري وسلب الأراضي الذي يواجهه الفلسطينيون".

في البحرين، خرجت تظاهرات في الأيام الماضية في مناطق عدة دعما للفلسطينيين. بينما وقعت 24 مؤسسة مجتمع مدني على عريضة تطالب بقطع العلاقات مع الدولة العبرية.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، شارك بحرينيون صورا لهم وهم يرتدون الكوفية الفلسطينية على وسم #بحرينيون_ضد_التطبيع و #معيد_بالكوفية.

- "مطب"-

بالنسبة الى الإمارات، وهي أول دولة قامت بالتطبيع مع إسرائيل العام الماضي، يلفت المحلل في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية هيو لوفات إنها "برّرت الاتفاق بأنه سيسمح لها بامتلاك تأثير أكبر على إسرائيل"، موضحا أن "اندلاع أعمال العنف في القدس وغزة يمثل الاختبار الأول الحقيقي لهذه الافتراضات".

لكنه يستبعد "أن ترد الإمارات بشكل أقوى لدعم للفلسطينيين كونها تستفيد بشكل كبير من الروابط مع إسرائيل وإعادة الاصطفاف الجيوسياسي الإقليمي الناتج عن ذلك".

واضاف "من وجهة نظر (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو، فإن اتفاقات السلام عززت مبدأه القائم منذ سنوات على إمكان تهميش الفلسطينيين بشكل فعال بينما تقوم إسرائيل بتطوير روابطها مع دول مجاورة".

كذلك لم تتحدث السعودية بعد بموضوع التصعيد في غزة، علما أنها لم تطبع علاقاتها مع إسرائيل، وإن بدت منفتحة على ذلك في مرحلة ترامب. ولعل كون حماس المدعومة من إيران ومن قطر في الواجهة يساهم في تردد المملكة.

وأعرب العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز خلال مكالمة مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الأربعاء بمناسبة عيد الفطر عن "إدانة المملكة بشدة للإجراءات الإسرائيلية في القدس وما تقوم به إسرائيل من أعمال عنف في محيط المسجد الأقصى".

وأكد العاهل السعودي "وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة".

وبناء على طلب من السعودية، ستعقد منظمة التعاون الإسلامي اجتماعا طارئا افتراضيا للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية "لبحث الاعتداءات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية، وخصوصا في القدس".

ويرى لوفات أنه "بالنظر إلى المصالح الثنائية العميقة التي تدعم التطبيع بين إسرائيل والإمارات، فإن التصعيد في فلسطين قد يكون مطبا بسيطا وليس جدارا لا يمكن تجاوزه".

وفي الواقع، أعرب مستخدمون خليجيون كثر لمواقع التواصل الاجتماعي عن تضامنهم القوي مع الفلسطينيين، وبعضهم شخصيات معروفة من السعودية والإمارات والبحرين وغيرها من دول الخليج.

ومع بدء إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، بدأت حسابات داعمة للسلطات في ابو ظبي بالتنديد بحركة حماس في خطوة تعكس موقف الإمارات المعادي "للإسلام السياسي" في العالم العربي.

- وضع مختلف-

ويشير لوفات إلى إمكان أن يكون الأمر مختلفا في المغرب والسودان بسبب وجود تأييد شعبي كبير للفلسطينيين في هذين البلدين.

واذ يعتبر التطبيع مع إسرائيل استراتيجيا بالنسبة للمغرب لارتباطه بقضية الصحراء الغربية، "القضية الوطنية الأولى" في البلاد، يوضح أن مناهضي التطبيع، وهم بالأساس أحزاب يسارية وإسلامية بينهم قياديون في حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، يعتبرونه "خيانة". وقد جددوا إدانته بمناسبة تجدد التوتر الحالي.

فقد دانت عدة أحزاب سياسية مغربية "اعتداءات القوات الإسرائيلية" على الفلسطينيين، بينما منعت السلطات هذا الأسبوع تظاهرتين شارك فيهما العشرات في الدار البيضاء والرباط للتنديد "بالعدوان الإسرائيلي"، بسبب "حالة الطوارئ الصحية".

ويقول أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط تاج الدين الحسيني "يُنتظر من المغرب أن يقوم بدور وساطة من أجل تسوية التوتر القائم حاليا. وإذا لم تنجح جهوده ربما عليه أن يأخذ مسافة من مسار التطبيع بدون أن يعني ذلك قطع علاقاته مع إسرائيل".

وافقت حكومة السودان العام الماضي على بدء تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مقابل شطب البلاد من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب التي ادرجت عليها منذ عام 1993.

وأعربت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي الثلاثاء في كلمتها خلال إجتماع وزراء الخارجية العرب عن "استنكار السودان ورفضه للاجراءات الاسرائيلية".

وبحسب المهدي "هذه الاعتداءات والجرائم تعتبر استفزازاً صارخاً للمشاعر ، وتنذر بإشعال دوامة من العنف"

بورز-شي/ب ق

© 2021 AFP