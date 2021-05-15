الدوري الأميركي للمحترفين: دونتشيتش يقود دالاس إلى البلاي أوف

رونالد مارتينيز غيتي/غيتي عبر ا ف ب

قاد دونتشيتش فريقه دالاس مافريكس إلى الأدوار الاقصائية في دوري ان بي ايه

إعلان اقرأ المزيد

لوس انجليس (أ ف ب)

حقّق النجم السلوفيني الشاب لوكا دونتشيتش التريبل دابل الحادي عشر له هذا الموسم، وقاد فريقه دالاس مافريكس إلى الأدوار الاقصائية من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بفوزه الجمعة على تورونتو رابتورز 114-110.

سجّل دونتشيتش 20 نقطة، 10 متابعات و11 تمريرة حاسمة، مستفيدا من غياب سبعة لاعبين في صفوف رابتورز أبرزهم كايل لاوري، الكاميروني باسكال سياكام وفريد فان فليت.

واضاف للفائز الذي تقلّص تقدمه في الربع الأخير إلى نقطتين فقط، العملاق اللاتفي كريستابس بورزينغيس 21 نقطة ودوريان فيني-سميث 17 نقطة.

وبفوزه السادس في آخر سبع مباريات، ضمن دالاس التأهل إلى البلاي أوف، إذ يحتل راهنا المركز الخامس في المنطقة الغربية (42 فوزا و29 خسارة)، متفاديا خوض الملحق.

وتضمن الفرق صاحبة المراكز من الأول إلى السادس في المنطقتين الشرقية والغربية التأهل المباشر إلى الأدوار الإقصائية (البلاي أوف)، فيما تخوض الفرق من المراكز السابع إلى العاشر ملحقا من أجل البطاقتين الأخيرتين. ويلعب صاحبا المركزين السابع والثامن مباراة من أجل بطاقة التأهل المباشر، على أن يلتقي الخاسر مع الفائز بين التاسع والعشر لحجز البطاقة الأخيرة.

قال مدرب مافريكس ريك كارلايل "تفادي الملحق معبّر. هذا هام. هناك مزايا كثيرة لعدم الدخول في معمعة الملحق".

في المقابل، ضمن واشنطن ويزاردز المركز العاشر في الشرقية، ليخوض الملحق، بعد فوزه على كليفلاند كافالييرز 120-105.

وكالعادة، حقق نجمه المخضرم راسل وستبروك تريبل دابل (عشرة أو أكثر في ثلاث فئات احصائية) مسجلا 21 نقطة و17 تمريرة حاسمة و12 متابعة، رافعا رصيده القياسي إلى 183 تريبل دابل.

واضاف للفائز ديفيس برتانس 17 نقطة وكل من المهاجم الياباني روي هاتشيمورا وروبين لوبيز 14 نقطة.

قال وستبروك بعد الفوز "نحن ممتنون لفرصة خوض الملحق. مهمتنا الآن ان نخوض مباراة أخرى جيدة والارتقاء في الترتيب".

© 2021 AFP