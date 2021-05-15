بطولة ألمانيا: ليفاندوفسكي يعادل رقم غيرد مولر بتسجيل 40 هدفا في موسم واحد

توماس كينتسل تصوير مشترك/ا ف ب

سجل ليفاندوفسكي هدفه الاربعين هذا الموسم في الدوري الالماني من نقطة الجزاء

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فرايبورغ (سويسرا) (أ ف ب)

عادل البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ السبت رقما قياسيا تاريخيا لأربعين هدفا في موسم واحد من الدوري الألماني لكرة القدم، حمله الهداف غيرد مولر منذ موسم 1971-1972.

وسجّل ليفاندوفسكي، أفضل لاعب في العالم لعام 2020 من قبل الاتحاد الدولي "فيفا"، هدف الافتتاح من نقطة الجزاء في الدقيقة 26 أمام مضيفه فرايبورغ في المرحلة 33قبل الأخيرة، قبل أن يرفع قميصه مظهرا عبارة "إلى الأبد غيرد" ثم يتلقى تهنئة شرفية من زملائه.

وسجّل ليفاندوفسكي (32 عاما) أهدافه الأربعين في 28 مباراة بعد اصابته بركبته الشهر الماضي مقابل 34 مباراة لمولر. ورفع رصيده إلى 47 هدفا في 39 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وخاض بايرن المباراة بعد ضمانه اللقب التاسع تواليا في البوندسليغا، علما انه يملك مباراة أخيرة سيخوضها السبت المقبل ضد أوغسبورغ.

واقترب ليفاندوفسكي من حسم لقب هداف الدوري للمرة السادسة في مسيرته الزاخرة مع الفريق البافاري، علما بان أول ألقابه كهداف للدوري حققه عندما كان في صفوف بوروسيا دورتموند في 2014.

وكانت أوشي زوجة غيرد مولر (75 عاما) الذي يعاني من مرض الخرف منذ عام 2015 رأت بأن الأخير سيكون سعيدا في حال قام ليفاندوفسكي بتحطيم رقمه القياسي، وقالت في هذا الصدد "غيرد ليس حسودا، لن يتحسّر على فقدان الرقم القياسي، وسيكون في مقدمة المهنئين لليفاندوفسكي وسيقول +حسنا فعلت ايها الشاب، انك رائع+".

واضافت مازحة متوجهة بكلامها إلى الهداف البولندي "عزيزي ليفاندوفسكي، 40 هدفا تكفي"، معربة عن املها في أن يعادل الرقم القياسي من دون أن يحطّمه.

وتابعت "كوني زوجة غيرد، أفضل ان يحتفظ بالرقم القياسي. غيرد مولر فريد من نوعه، حتى لو نجح ليفاندوفسكي في تحطيم رقمه، سيبقى غيرد، غيرد، لا احد سينساه، سيبقى دائما +مدفعجي+ الأمة".

وكشفت بان غيرد، بطل العالم 1974 مع منتخب ألمانيا الغربية وأوروبا ثلاث مرات مع بايرن، تفاجأ لصمود رقمه على مدى سنوات طويلة علما بأنه سجل 365 هدفا في 427 مباراة في البوندسليغا وهو رقم قياسي ايضا، فيما يحتل ليفاندوفسكي المركز الثاني (276).

© 2021 AFP