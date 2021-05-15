بطولة إنكلترا: ليدز يعود برباعية من بيرنلي

غاريث كوبلي تصوير مشترك/ا ف ب

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لندن (أ ف ب)

عاد ليدز يونايتد بفوز ساحق من أرض بيرنلي الخامس عشر 4-صفر، بينها ثنائية للاسباني رودريغو، السبت في المرحلة 36 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وضرب رودريغو، مهاجم فالنسيا السابق، بقوة في دقيقتين محققا ثنائية (77 و79)، بعد افتتاح البولندي ماتيوس كليخ التسجيل (44) وتعزيز النتيجة عن طريق جاك هاريسون (60).

ويطمح ليدز للحلول في النصف الأول من الترتيب بعد عودته إلى البريميرليغ، فبات على بعد أربع نقاط من أستون فيلا الحادي عشر الذي يحل على كريستال بالاس الاحد.

ويلعب في وقت لاحق فولهام الهابط مع مضيفه ساوثمبتون، فيما يحاول وست هام تسلق المركز الخامس بزيارته إلى برايتون.

وكان مانشستر سيتي ضمن احراز اللقب الثالث في أربع سنوات وهو يبتعد سبع نقاط عن أقرب مطارديه مانشستر يونايتد قبل مرحلتين على نهاية الدوري.

© 2021 AFP