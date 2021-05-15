بطولة إيطاليا: أتالانتا يضمن بطاقته إلى دوري الابطال ويوفنتوس بتشبث بحظوظه الضئيلة

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روما (أ ف ب)

ضمن أتالانتا بطاقته إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه الصعب على ضيفه جنوى 4-3، وتشبث يوفنتوس "المنقوص" بآماله الضئيلة في التواجد بالمسابقة القارية العريقة بفوز مثير على إنتر ميلان 3-2 في "دربي ديطاليا" السبت في افتتاح المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من بطولة ايطاليا لكرة القدم.

في المباراة الأولى، بدا أتالانتا في طريقه إلى تحقيق فوز سهل عندما أنهى الشوط الأول بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها الكولومبي دوفان ساباتا (9) والأوكراني روسلان مالينوفسكي (26) والألماني روبن غوزنس (44)، لكن جنوى قلص الفارق مطلع الشوط الثاني عبر الأوزبكستاني إلدور شوموردوف (48).

وأعاد الكرواتي ماريو باشاليتش الفارق إلى سابق عهده بعد ثلاث دقائق بتسجيله الهدف الرابع لأتالانتا (51)، قبل أن يسجّل أصحاب الأرض هدفين عبر المقدوني الشمالي المخضرم غوران بانديف (67 من ركلة جزاء) وشوموردوف (84).

وهو الفوز الثالث تواليا لأتالانتا والـ23 هذا الموسم فعزز موقعه في المركز الثاني برصيد 78 نقطة وضمن البطاقة الثانية المؤهلة الى المسابقة القارية، حيث ابتعد بفارق 3 نقاط عن يوفنتوس الذي ارتقى الى المركز الرابع مؤقتا والذي لن يتمكن من التقدم عليه في الترتيب، حتى في حال فوزه على مضيفه بولونيا في المرحلة الأخيرة الأحد المقبل.

وعزز أتالانتا الذي يتفوق على فريق "السيدة العجوز" بفارق المواجهتين المباشرتين (تعادلا 1-1 في تورينو وفاز أتالانتا 1-صفر في برغامو)، حظوظه في إنهاء الموسم في المركز الثاني، وهو ضمن ختامه في المركز الثالث على الأقل، لأنه تنتظره قمة ساخنة في المرحلة الأخيرة ضد شريكه السابق ميلان الذي يلاقي كالياري الأحد.

وكان أتالانتا تغلب على ميلان في عقر داره سان سيرو بثلاثية نظيفة.

واستعد أتالانتا بأفضل طريقة إلى قمته المرتقبة ضد يوفنتوس الأربعاء المقبل في المباراة النهائية لمسابقة كأس إيطاليا.

- "فوز مثير ليوفنتوس" -

وأبقى يوفنتوس على آماله الضئيلة في التواجد في المسابقة القارية العريقة عندما تغلب على إنتر المتوج باللقب ومدربه السابق أنطونيو كونتي 3-2 على ملعب "أليانز ستاديوم" في تورينو.

وحقق يوفنتوس الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 55 إثر طرد لاعب وسطه الدولي الأوروغوياني رودريغو بنتانكور، الأهم بفوزه الثاني تواليا والـ22 هذا الموسم فرفع رصيده إلى 75 نقطة وصعد الى المركز الرابع مؤقتا بفارق نقطتين أمام نابولي الذي يحل ضيفا على فيورنتينا الأحد في ختام المرحلة.

ولا يزال مصير يوفنتوس بالتأهل الى المسابقة القارية العريقة يتوقف على نتائج منافسيه ميلان ونابولي، ففي حال فوز الاول على كالياري غدا سيضمن البطاقة الثالثة، فيما سيظفر نابولي بالرابعة في حال فوزه على فيورنتينا وهيلاس فيرونا.

وثأر يوفنتوس لخسارته أمام إنتر صفر-2 ذهابا وألحق به الخسارة الثالثة هذا الموسم.

وهي المباراة الرابعة بين الفريقين بعد الاولى في الدوري (فاز إنتر 2-صفر) ومباراتين في نصف نهائي مسابقة الكأس (خسر إنتر على ارضه 1-2 وتعادلا سلبا في تورينو).

وضغط يوفنتوس منذ البداية وكاد يفتتح التسجيل عبر الدولي السويدي ديان كولوشيفسكي اثر تلقيه كرة رأسية من فيديريكو كييزا سددها برعونة من مسافة قريبة ارتطمت بالمدافع السلوفاكي ميلان شكرينيار وتحولت الى ركنية لم تثمر (11).

وحصل يوفنتوس على ركلة جزاء بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" اثر عرقلة جورجو كييليني داخل المنطقة من ماتيو دراميان بعد ركلة ركنية فانبرى لها البرتغالي كريستيانو رونالدو بقوة تصدى لها هاندانوفيتش وتهيأت أمام الدون الذي تابعها داخل المرمى (24).

وهو الهدف الـ29 لرونالدو هذا الموسم فعزز صدارته لائحة الهدافين.

وحصل إنتر ميلان بدوره على ركلة جزاء اثر عرقلة الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس داخل المنطقة من المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت، فانبرى لها الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو إلى يمين الحارس البولندي فويتشيخ شتشيزني (36) رافعا رصيده إلى 23 هدفا منفردا بوصافة لائحة الهدافين.

وأهدر المدافع الدولي البرازيلي دانيلو فرصة منح التقدم مجددا ليوفنتوس عندما تهيأت أمامه كرة أمام المرمى فلعبها برعونة بعيدا عن الخشبات الثلاث (42)، لكن زميله الدولي الكولومبي خوان كوادرادو نجح في قيادة يوفنتوس الى التقدم في الوقت بدل الضائع من الشوط الاول بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة (45+3).

وكاد مارتينيس يدرك التعادل بتسديدة قوية من داخل المنطقة علت العارضة بقليل (51).

وتلقى يوفنتوس ضربة موجعة بطرد لاعب وسطه بنتانكور لتلقيه الانذار الثاني (55).

وأنقذ حارس يوفنتوس مرماه من هدف محقق بابعاده رأسية ماتياس فيسينو من باب المرمى (82).

وسجل كييليني هدفا بالخطأ في مرمى فريقه بيد ان الحكم بداعي ارتكاب لوكاكو خطأ بحق قائد يوفنتوس قبل أن يعود ويحتسبه بعد اللجوء الى حكم الفيديو الذي كشف مسك الاخير لمهاجم إنتر بيده ما تسبب في سقوطه (83).

وحصل يوفنتوس على ركلة جزاء اثر عرقلة كوادرادو داخل المنطقة من بيريشيتش فانبرى لها الكولومبي بنفسه مسجلا هدف الفوز (88).

وطرد لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع لعرقلته كوادرادو المنطلق في هجمة مرتدة من منتصف الملعب.

وفي مباراة ثالثة، عمق سبيتسيا جراح تورينو عندما تغلب عليه 4-1.

وتناوب على أهداف سبيتسيا كل من ريكاردو سابونارا (19) والفرنسي ميالا نزولا (41 من ركلة جزاء و74) والكرواتي مارتين إرليتش (84)، فيما سجل أندريا بيلوتي الهدف الوحيد لتورينو في الدقيقة 55 من ركلة جزاء.

وهي الخسارة الثانية على التوالي لتورينو بعد الاولى بسباعية نظيفة أمام ضيفه ميلان في المرحلة الماضية، فتراجع إلى المركز السابع عشر برصيد 35 نقطة مع مباراة مؤجلة ضد لاتسيو، فيما خطا سبيتسيا خطوة كبيرة نحو ضمان بقائه في دوري النخبة بعدما ارتقى الى المركز الخامس عشر مؤقتا برصيد 38 نقطة، بفارق سبع نقاط أمام بينيفينتو صاحب المركز الثامن عشر المؤدي الى الدرجة الثانية.

ويلعب لاحقا روما مع لاتسيو.

ويلتقي الأحد أيضا بينيفينتو مع كروتوني، واودينيزي مع سمبدوريا، وبارما مع ساسوولو، على أن تختتم المرحلة الإثنين بلقاء فيرونا مع بولونيا.

© 2021 AFP