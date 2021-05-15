بطولة إيطاليا: أتالانتا يضمن بطاقته الى دوري الابطال

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روما (أ ف ب)

ضمن أتالانتا بطاقته إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه الصعب على ضيفه جنوى 4-3، السبت في افتتاح المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من بطولة ايطاليا لكرة القدم.

وبدا أتالانتا في طريقه إلى تحقيق فوز سهل عندما أنهى الشوط الأول بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها الكولومبي دوفان ساباتا (9) والأوكراني روسلان مالينوفسكي (26) والألماني روبن غوزنس (44)، لكن جنوى قلص الفارق مطلع الشوط الثاني عبر الأوزبكستاني إلدور شوموردوف (48).

وأعاد الكرواتي ماريو باشاليتش الفارق إلى سابق عهده بعد ثلاث دقائق بتسجيله الهدف الرابع لأتالانتا (51)، قبل أن يسجّل أصحاب الأرض هدفين عبر المقدوني الشمالي المخضرم غوران بانديف (67 من ركلة جزاء) وشوموردوف (84).

وهو الفوز الثالث تواليا لأتالانتا والـ23 هذا الموسم فعزز موقعه في المركز الثاني برصيد 78 نقطة وضمن البطاقة الثانية المؤهلة الى المسابقة القارية، حيث ابتعد بفارق 6 نقاط عن يوفنتوس الخامس والذي لن يتمكن من التقدم عليه في الترتيب، حتى في حال فوزه في المباراتين المتبقيتين على ضيفه إنتر ميلان لاحقا ومضيفه بولونيا في المرحلة الأخيرة الأحد المقبل.

وعزز أتالانتا الذي يتفوق على فريق "السيدة العجوز" بفارق المواجهتين المباشرتين (تعادلا 1-1 في تورينو وفاز أتالانتا 1-صفر في برغامو)، حظوظه في إنهاء الموسم في المركز الثاني، وهو ضمن ختامه في المركز الثالث على الأقل، لأنه تنتظره قمة ساخنة في المرحلة الأخيرة ضد شريكه السابق ميلان الذي يلاقي كالياري الأحد.

وكان أتالانتا تغلب على ميلان في عقر داره سان سيرو بثلاثية نظيفة.

واستعد أتالانتا بأفضل طريقة إلى قمته المرتقبة ضد يوفنتوس الأربعاء المقبل في المباراة النهائية لمسابقة كأس إيطاليا.

وفي مباراة ثانية، عمق سبيتسيا جراح تورينو عندما تغلب عليه 4-1.

وتناوب على أهداف سبيتسيا كل من ريكاردو سابونارا (19) والفرنسي ميالا نزولا (41 من ركلة جزاء و74) والكرواتي مارتين إرليتش (84)، فيما سجل أندريا بيلوتي الهدف الوحيد لتورينو في الدقيقة 55 من ركلة جزاء.

وهي الخسارة الثانية على التوالي لتورينو بعد الاولى بسباعية نظيفة أمام ضيفه ميلان في المرحلة الماضية، فتراجع إلى المركز السابع عشر برصيد 35 نقطة مع مباراة مؤجلة ضد لاتسيو، فيما خطا سبيتسيا خطوة كبيرة نحو ضمان بقائه في دوري النخبة بعدما ارتقى الى المركز الخامس عشر مؤقتا برصيد 38 نقطة، بفارق سبع نقاط أمام بينيفينتو صاحب المركز الثامن عشر المؤدي الى الدرجة الثانية.

ويلعب لاحقا أيضا روما مع لاتسيو.

ويلتقي الأحد أيضا فيورنتينا مع نابولي، وبينيفينتو مع كروتوني، واودينيزي مع سمبدوريا، وبارما مع ساسوولو، على أن تختتم المرحلة الإثنين بلقاء فيرونا مع بولونيا.

© 2021 AFP