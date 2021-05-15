ثاني أسرع رقم في تاريخ 100 م ظهرا للأسترالية ماكيون

إد جونز ا ف ب

كانت الاسترالية كايلي ماكيون قريبة جدا من الرقم العالمي لسباق 100 م ظهرا

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سيدني (أ ف ب)

حقّقت السبّاحة الأسترالية كايلي ماكيون السبت ثاني أسرع زمن في تاريخ سباق 100 م ظهرا، بفارق ستة بالمئة من الثانية عن الرقم القياسي العالمي.

وسجّلت ماكيون البالغة 19 عاما 57,63 ثانية في لقاء سيدني المفتوح، بفارق ضئيل عن الرقم العالمي لغريمتها الأميركية ريغان سميث.

قالت بعد السباق "لم أتوقع صباحا السباحة بهذه الطريقة، وأنا راضية عن ادائي".

تابعت السبّاحة التي اصبحت مرشحة قوية لخطف لقب السباق في أولمبياد طوكيو الصيف المقبل "كان (التوقيت) قريبا من الرقم القياسي العالمي، لكني سأطارد ريغان التي تملك أفضل رقم حتى الساعة".

وكانت الأسترالية قد حققت الجمعة رابع أفضل رقم في تاريخ سباق 200 م ظهرا، علما بأن سميث أيضا تملك الرقم العالمي منذ بطولة العالم 2019.

© 2021 AFP