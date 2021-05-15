دورة روما: ديوكوفيتش يقلب تأخره أمام تسيتسيباس ويلحق بنصف النهائي

فيليبو مونتيفورتي ا ف ب

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روما (أ ف ب)

قلب الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أوّل عالميا تأخره أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس وبلغ السبت نصف نهائي دورة روما، رابعة دورات الماسترز للألف نقطة، في مباراة امتدت على مدى يومين بسبب هطول الأمطار.

وتأجلت المباراة إلى السبت بعدما توقفت مرات عدة بسبب الامطار الجمعة، بداية في المجموعة الاولى عندما كان اليوناني المصنف خامسا متقدماً 4-3، لفترة 3 ساعات ونصف الساعة، قبل أن تستكمل لحين فوز تسيتسيباس بالمجموعة الاولى وتقدمه بالثانية 2-1.

وتوقفت المباراة مرة ثانية لفترة نصف ساعة، قبل أن يعلن المنظمون عن إرجاء جميع المباريات المتبقية إلى السبت.

وبعد استئناف المواجهة، نجح الصربي المتوّج خمس مرات في روما، بحسمها 4-6 و7-5 و7-5 بعد 3 ساعات و16 دقيقة.

وكانت المرة الثانية في غضون اسبوع يضطر حامل اللقب ديوكوفيتش لخوض مباراة تتأجل بسبب الامطار، حيث واجه المصير ذاته في الدور الثاني أمام الأميركي تايلور فريتز بعد توقف دام لحوالي 3 ساعات.

وضرب ديوكوفيتش موعدا مع الإيطالي لورنتسو سونيغو الذي حقق مفاجأة بالفوز على الروسي أندري روبليف المصنف سابعا 3-6 و6-4 و6-3.

وفي نصف النهائي الثاني، يلعب لاحقا الاسباني رافايل نادال (34 عاما) المصنف ثالثا مع الأميركي رايلي أوبيلكا المصنف 47 عالميا.

وهذه المرة الاولى التي يبلغ فيها نادال المربع الاخير من إحدى دورات الماسترز هذا العام.

ويحمل "رافا" الرقم القياسي في عدد الالقاب في العاصمة الايطالية بعد أن توج 9 مرات في 11 مباراة نهائية، آخرها عام 2019. ويأمل الفوز باللقب لمعادلة رقم ديوكوفيتش في دورات الماسترز (36).

ولدى السيدات، في إحدى دورات الألف بحسب النظام الجديد لرابطة المحترفات، أقصت البولندية إيغا شفيونتيك الخامسة عشرة الأوكرانية إيلينا سفيتولينا الخامة 6-2 و7-5 لتبلغ نصف النهائي.

وحسمت بطلة رولان غاروس المباراة المؤجلة أيضا بسبب الأمطار في ساعة و36 دقيقة، لتضرب موعدا مع الأميركية اليافعة كوكو غوف (17 عاما) على مقعد في نهائي الأحد.

وكانت غوف بلغت الجمعة أول نصف نهائي على الملاعب الترابية، بعد انسحاب الأسترالية أشلي بارتي من مواجهتها بسبب الإصابة في ذراعها، عندما كانت المصنفة أولى عالميا متقدمة 6-4 و2-1.

وفي نصف النهائي الثاني، تلعب التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة تاسعة عالميًا مع الكرواتية بترا مارتيتش (45).

توّجت بليشكوفا بلقب دورة روما في 2019 وحلّت وصيفة في 2020 وهي تبحث عن لقبها السابع عشر في مسيرتها.

في المقابل، أكدت مارتيتش بتأهلها إلى المربع الذهبي استعادة مستواها السابق بعد سلسلة من 5 هزائم متتالية قبل وصولها إلى العاصمة الإيطالية.

© 2021 AFP