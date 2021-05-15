دورة روما: ديوكوفيتش ينهي يوما ماراتونيا ويضرب موعدا ناريا مع نادال في النهائي

فيليبو مونتيفورتي ا ف ب

إعلان اقرأ المزيد

روما (أ ف ب)

أنهى الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا وحامل اللقب يوما ماراتونيا قلب فيه تخلفه أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس وتأهل إلى نصف نهائي دورة روما، رابعة دورات الماسترز للألف نقطة، في مباراة امتدت على مدى يومين بسبب هطول الأمطار، وتغلب بعد ساعات على الايطالي لورنتسو سونيغو 6-3 و6-7 (5-7) و6-2 في نصف النهائي ليضرب موعدا ناريا في النهائي أمام الإسباني رافايل نادال الثاني.

وأنهى نادال مغامرة الأميركي رايلي أوبيلكا 6-4 و6-4.

واحتاج ديوكوفيتش الى ساعتين و33 دقيقة للتخلص من عقبة سونيغو في ثاني مواجهة بينهما وثأر لخسارته الأولى أمام الإيطالي في ربع نهائي دورة فيينا العام الماضي.

وهي المرة السادسة التي سيلتقي فيها ديوكوفيتش ونادال في المباراة النهائية للدورة الايطالية، وحسم الماتادور ثلاثة منها اعوام 2009 و2012 و2019 مقابل مرتين للصربي عامي 2011 و2014.

ويحمل "رافا" الرقم القياسي في عدد الالقاب في العاصمة الايطالية بعد أن توج 9 مرات في 11 مباراة نهائية، آخرها عام 2019. ويأمل الفوز باللقب لمعادلة رقم ديوكوفيتش في دورات الماسترز (36).

وتأتي قمة ديوكوفيتش ونادال قبل أسبوعين من خوضهما غمار بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب رولان غاروس.

وحجز ديوكوفيتش بطاقته الى دور الاربعة السبت بعدما توقفت مباراته مع تسيتسيباس الجمعة واستؤنفت اليوم.

وتأجلت المباراة إلى السبت بعدما توقفت مرات عدة بسبب الامطار الجمعة، بداية في المجموعة الاولى عندما كان اليوناني المصنف خامسا متقدماً 4-3، لفترة 3 ساعات ونصف الساعة، قبل أن تستكمل لحين فوز تسيتسيباس بالمجموعة الاولى وتقدمه بالثانية 2-1.

ونجح الصربي المتوّج خمس مرات في روما، بحسمها 4-6 و7-5 و7-5 بعد 3 ساعات و16 دقيقة.

وكانت المرة الثانية في غضون اسبوع يضطر حامل اللقب ديوكوفيتش لخوض مباراة تتأجل بسبب الامطار، حيث واجه المصير ذاته في الدور الثاني أمام الأميركي تايلور فريتز بعد توقف دام لحوالي 3 ساعات.

ولعب سونيغو بدوره مباراتين اليوم حيث حقق المفاجأة بالفوز على الروسي أندري روبليف المصنف سابعا 3-6 و6-4 و6-3.

- نادال ينهي مغامرة أوبيلكا -

في المباراة الأولى، تابع نادال مشواره نحو المباراة النهائية للدورة التي يحمل الرقم القياسي في عدد الالقاب بها (9)، وبلغ المباراة النهائية الـ52 في دورات الماسترز في مسيرته الاحترافية.

وانتظر نادال الشوط الرابع من المجموعة الأولى للمباراة الـ500 في مسيرته الاحترافية على الملاعب الترابية، لكسر إرسال أوبيلكا لينهيها في صالحه 6-4.

وفعلها نادال مرة ثانية في المجموعة الثانية بكسره ارسال الاميركي قبل أن يحسمها في صالحه 6-4 أيضا والمباراة في ساعة و32 دقيقة.

ولم يقو العملاق أوبيلكا (2,11 م) على مجاراة الماتادور الاسباني وهو الذي لم يخسر اي مجموعة وكذلك ارساله منذ بداية دورة روما، قبل أن يسقط أمام نادال.

واستعاد نادال قوته على الملاعب الترابية قبل أسبوعين من بطولته المفضلة رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى، حيث يسعى إلى تعزيز رقمه القياسي في عدد الألقاب ورفعه إلى 14 لقبا وبالتالي الانفراد بالرقم القياسي في عدد الالقاب في الغراند سلام والذي يتقاسمه حاليا مع السويسري روجيه فيدرر (20 لكل منهما).

- بليشكوفا إلى النهائي -

ولدى السيدات، في إحدى دورات الألف بحسب النظام الجديد لرابطة المحترفات، بلغت التشيكية كارولينا بليشكوفا التاسعة عالميا النهائي الثالث تواليا في روما بعد تغلبها على الكرواتية بترا مارتيتش 6-1 و3-6 و6-2.

وتوّجت بليشكوفا بلقب 2019 وحلّت وصيفة في 2020 وراء الرومانية سيمونا هاليب، وهي تبحث عن لقبها السابع عشر في مسيرتها.

وتلتقي بليشكوفا (29 عاما)، الوحيدة بين العشر الاوليات في المربع الأخير، الفائزة بين الأميركية الشابة كوكو غوف البالغة 17 عاما (35) والبولندية إيغا شفيونتيك (15).

وفي وقت مبكر السبت، أقصت إيغا شفيونتيك الأوكرانية إيلينا سفيتولينا الخامسة 6-2 و7-5 لتبلغ نصف النهائي.

وحسمت بطلة رولان غاروس المباراة المؤجلة أيضا بسبب الأمطار في ساعة و36 دقيقة، لتضرب موعدا مع غوف على مقعد في نهائي الأحد ضد بليشكوفا.

وكانت غوف بلغت الجمعة أول نصف نهائي على الملاعب الترابية، بعد انسحاب الأسترالية أشلي بارتي من مواجهتها بسبب الإصابة في ذراعها، عندما كانت المصنفة أولى عالميا متقدمة 6-4 و2-1.

© 2021 AFP