كأس أوروبا: الاصابة تبعد زلاتان إبراهيموفيتش عن النهائيات (الاتحاد السويدي)

البرتو بيتسولي ا ف ب

المهاجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش يغادر الملعب بعد طرده خلال مباراة ميلان ومضيفه بارما في الدوري الايطالي لكرة القدم، بارما في 10 نيسان/ابريل 2021

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ستوكهولم (أ ف ب)

سيغيب نجم هجوم منتخب السويد زلاتان إبراهيموفيتش البالغ 39 عاما عن نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم بسبب اصابة في ركبته، بحسب ما أعلن الاتحاد السويدي للعبة السبت.

وقال المدرب ياني أندرسون في بيان "تحدثت مع زلاتان إبراهيموفيتش وللأسف أبلغني ان الإصابة ستمنعه من المشاركة في كأس أوروبا الصيف المقبل". تابع "بالطبع هذا خبر محزن، خصوصا لزلاتان، لكن أيضا بالنسبة لنا".

وأعلن ناديه ميلان الإيطالي السبت انه يحتاج لفترة علاج لركبته اليسرى المصابة تمتدّ حتى ستة أسابيع، ما سيحرمه المشاركة في دور المجموعات في كأس أوروبا المؤجلة حتى الصيف المقبل.

وكان زلاتان تعرّض لاصابة بركبته قبل أسبوع، وقد أظهرت فحوص الخبراء الطبيين السبت حاجته "لعلاج واق لمدة ستة أسابيع".

وقرّر المهاجم المخضرم العودة عن اعتزاله الدولي في آذار/مارس الماضي، بعد خمس سنوات من ابتعاده عن المنتخب الاسكندينافي.

وتفتتح السويد مشوارها في البطولة القارية في 14 حزيران/يونيو ضد إسبانيا في إشبيلية، قبل أن تلعب ضد سلوفاكيا وبولندا في دور المجموعات.

وأمام المدربين حتى 1 حزيران/يونيو لتقديم لوائحهم من 26 لاعبا لكل منتخب. بعد هذه المهلة، بمقدورهم تبديل أي لاعب بحال اصابته وتعرضه لمرض شديد قبل المباراة الأولى.

وأصيب إبراهيموفيتش الأحد الماضي في اللقاء الذي فاز به ميلان على غريمه يوفنتوس 3-صفر في معقل الأخير ضمن المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي، وترك الملعب في الشوط الثاني إثر احتكاك مع المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت.

وكان "إبرا" جدّد عقده للتو مع ميلان لموسم اضافي حتى حزيران/يونيو 2022.

وأظهر التلفزيون الإيطالي صوراً لابراهيموفيتش في نهاية المباراة وهو واقف على حافة الملعب وقد ضمد ركبته اليسرى محتفلاً بفوز "روسونيري" الكبير على "السيدة العجوز".

© 2021 AFP