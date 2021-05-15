مقتل إسرائيلي قرب تل أبيب بصاروخ أطلق من غزة (مسعفون والشرطة)

اورين زيف اف ب

عنصر امن اسرائيلي في مكان استهدفه صاروخ من غزة قرب تل ابيب واسفر عن مقتل شخص في 15 ايار/مايو 2021

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رمات غان (اسرائيل) (أ ف ب)

قُتل إسرائيلي السبت بعدما أصاب صاروخ أُطلق من قطاع غزة مبنى في منطقة قريبة من تل أبيب، وفق ما أفادت الشرطة ومصادر طبية.

وقال الناطق باسم الشرطة ميكي روزنفيلد على تويتر "تحديث للضربة الصاروخية على رمات غان، قُتل رجل"، بينما أكدت منظمة "نجمة داوود الحمراء" أن "مسعفيها أعلنوا مصرع شخص أصيب بجروح خطيرة، بعدما تلقى عملية إنعاش للقلب والرئتين".

وتبعد تل أبيب حوالى سبعين كلم من غزة، وسبق أن استهدفت الخميس بالصواريخ انطلاقا من القطاع المحاصر.

وقالت حركة حماس إنها شنت هجوما صاروخيا ردا على ضربة اسرائيلية استهدفت "نساء واطفالا" في غزة. وبعيد ذلك، دوت صافرات الانذار في تل أبيب.

وافادت مصادر فلسطينية أن عشرة افراد من عائلة واحدة هم ثمانية اطفال وامرأتان قتلوا صباح السبت في الضربة المذكورة.

© 2021 AFP