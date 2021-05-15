"وول مارت" يسمح لزبائنه وموظفيه المطعّمين بعدم وضع الكمامات

أندرو كاباليرو-رينولدز ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

أحد متاجر وول مارت في واشنطن في 15 تموز/يوليو 2020.

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نيويورك (أ ف ب)

أعلن عملاق البيع الأميركي بالتجزئة "وول مارت" الجمعة أنّه عملاً بالتوصيات الجديدة للسلطات الصحّية في الولايات المتّحدة فإنّ زبائنه الذين باتوا محصّنين بالكامل ضدّ كوفيد-19 لم يعودوا مضطرّين لوضع كمامات للوقاية من الفيروس، في إجراء سينطبق أيضاً على موظّفيه اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وقالت الشركة في بيان إنّه "اعتباراً من اليوم، يمكن للعملاء والأعضاء الذين تمّ تطعيمهم التسوّق بدون كمامة، وسنواصل مطالبة العملاء والأعضاء غير الملقّحين بوضع أغطية للوجه في متاجرنا ونوادينا".

وأضاف البيان أنّ قرار إعفاء الزبائن والموظّفين من وضع الكمامة لا يسري في المتاجر الواقعة في المدن والمناطق التي تفرض فيها السلطات وضع الكمامات.

وأوضحت "وول مارت" في بيانها أنّ موظفيها الذين مضى على تلقّيهم اللّقاح أسبوعان يمكنهم التوقّف عن وضع الكمامات اعتباراً من 18 أيار/مايو، مشيرة إلى أنّها ستصرف مكافأة قدرها 75 دولاراً لكلّ موظّف يثبت أنّه تلقّى اللّقاح.

وكانت السلطات الصحيّة الأميركية أعلنت الخميس أنّ الأشخاص الذين تمّ تطعيمهم ضدّ كوفيد-19 لم يعودوا بحاجة لوضع كمامات في الأماكن المغلقة، لكنّها أوصتهم بالاستمرار في وضع الكمامات في وسائل النقل المشترك (الطائرات والحافلات والقطارات وغيرها)، وكذلك في المطارات ومحطات القطارات.

و"وول مارت" هي أضخم سلسلة متاجر للبيع بالتجزئة في الولايات المتّحدة وأحد أكبر أرباب العمل في هذا البلد إذ يبلغ عدد موظفّيها حوالي 1.5 مليون شخص.

وشهدت مبيعات "وول مارت" ارتفاعاً في 2020 على الرّغم من تداعيات الجائحة على قطاعات اقتصادية عديدة.

© 2021 AFP