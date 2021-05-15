10 قتلى من أفراد عائلة فلسطينية واحدة في ضربة اسرائيلية في قطاع غزة (مسعفون)

أحد أقرباء عائلة ابو حطب التي قتل عشرة من أفرادها في قصف اسرائيلي في قطاع غزة في 15 أيار/مايو 2021

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غزة (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب)

قُتل عشرة من أفراد عائلة فلسطينية واحدة جرّاء ضربة جوية إسرائيلية استهدفت غرب غزة صباح السبت، وفق ما أفاد مسعفون في القطاع الفلسطيني.

وقتل ثمانية أطفال وامرأتان جميعهم من عائلة أبو حطب، جراء انهيار مبنى من ثلاثة طوابق في مخيم الشاطئ للاجئين بعد ضربة إسرائيلية، وفق ما أفادت مصادر طبية.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي ليل الجمعة السبت أنه شن خمس ضربات على الأقل على القطاع.

وأوضح بيان الجيش أن الأهداف شملت مقرا لقائد قوى الأمن التابعة لحماس توفيق أبو نعيم و"مواقع لإطلاق الصواريخ" في شمال القطاع وجنوبه إضافة إلى مبان "للاستخبارات العسكرية" التابعة لحماس.

وبناء على آخر حصيلة نشرتها السلطات الفلسطينية مساء الجمعة، أدى القصف الإسرائيلي لغزة إلى مقتل 126 شخصا، بينهم 31 طفلا، وإصابة 950 بجروح منذ الاثنين.

في المقابل، تم إطلاق أكثر من ألفي صاروخ باتّجاه الأراضي الإسرائيلية منذ الاثنين، ما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص بينهم طفل وجندي، وإصابة أكثر من 560 آخرين بجروح.

© 2021 AFP