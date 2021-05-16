الدوري الأميركي للمحترفين: ليبرون جيمس يُبقي على آمال ليكرز بالتأهل المباشر

جاستن كاسترلاين غيتي/غيتي عبر ا ف ب

نجم فريق لوس أنجليس ليكرز ليبرون جيمس خلال فترة تحمية بعد عودته من الاصابة قبل لقاء فريقه أمام انديانا بايسرز في 15 أيار/مايو 2021

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لوس انجليس (أ ف ب)

أبقى ليبرون جيمس العائد من الاصابة على آمال فريقه لوس أنجليس ليكرز بالتأهل المباشر إلى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" بعدما قاده للفوز على انديانا بايسرز 122-115 السبت، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "أن بي ايه"، في ليلة ادراج اسم الراحل أسطورة ليكرز كوبي براينت ضمن قاعة المشاهير.

وكان جيمس تعرض لإلتواء في الكاحل أجبره على التوقف عن اللعب لفترة 40 يوماً، قبل أن يعود بشكل متسرع ويسقط مجدداً ويغيب لفترة أسبوع، ليعود أمام بايسرز ويقضي على آماله بالبقاء في أجواء المباراة بتسجيله ست نقاط توالياً في الدقيقتين الاخيرتين من عمر المباراة.

وبدد ليبرون الشكوك حول مستواه بتسجيله سلة ساحقة "دانك"، في حين فرض فريقه ايقاعه منذ البداية، وأنهى ستة لاعبين من ليكرز المباراة مع أكثر من 10 نقاط.

واعتبرت عودة "الملك" إلى الملاعب بعد تعافيه من الاصابة ناجحة على كافة الصعد، إذ لم يكتفِ فقط بتسجيل 24 نقطة والتقاط 7 كرات مرتدة وتمرير 8 كرات حاسمة، بل ساهم في أن يُبقي حامل اللقب مصيره بين يديه.

وبامكان ليكرز، سابع المنطقة الغربية، أن يتأهل مباشرة إلى الـ "بلاي أوف" بتقدمه للمركز السادس في حال فاز في مباراته الأخيرة من الموسم العادي أمام نيو أورليانز بيليكانز الأحد، وخسارة بورتلاند ترايل بلايزرز سادس المنطقة في استحقاقه الاخير أمام دنفر ناغتس.

قال جيمس "الكثير من التنقل، الكثير من الحركة. كان الامر رائعاً"، مضيفاً "القليل من الألم بعد نهاية المباراة كما كان متوقعاً. لم أواجه انتكاسة اليوم وهو عمل جيد لي وللطاقم الطبي".

وظهر ليكرز أمام بايسرز بصورة الفريق المتعطش للدفاع عن لقبه، فتألق جيمس إلى جانب زميله أنتوني ديفيس أفضل مسجل في اللقاء مع 28 نقطة و10 مرتدات و5 تمريرات حاسمة، فيما ساهم أندري دروموند بـ 11 نقطة و15 مرتدة، وسجل كينتافيوس كالدويل - بوب 14.

وأضاف الالماني دنيس شرورد العائد بدوره إلى الملاعب بعد غياب دام 7 مباريات بسبب بروتوكول فيروس كورونا، 14 نقطة.

وأكد مدرب ليكرز فرانك فوغل أن لاعبه أليكس كاروسو بات جاهزاً بدوره للعودة على الرغم من عدم اشراكه امام بايسرز.

وجاء فوز ليكرز في أمسية تكريم الراحل أسطورة الفريق كوبي براينت، حيث أدرج رمزياً ضمن قاعة المشاهير مع مجموعة من أساطير اللعبة على غرار تيم دنكان وكيفن غارنيت.

وكرم براينت (46 عاماً) بعد 16 شهراً من وفاته مع ابنته جيانا (13 عاماً)، إلى جانب 7 أشخاص آخرين إثر تحطم طائرة مروحية كانت تقلهم بعد اصطدامها بجبل كالاباساس شمال غرب لوس انجليس.

وتحدثت فانيسا، عقيلة براينت بكلمات مؤثرة عن حبه لكرة السلة وعائلته ورفاقه في الفريق ومعجبيه.

وقالت بعدما رافقها الاسطورة مايكل جوردان "لقد فعلت ذلك. انت الآن في قاعة المشاهير. أنت بطل حقيقي ولست مجرد أفصل لاعب. أنت الاعظم على مرّ التاريخ".

وكرم أيضاً خلال الحفل نجم سان أنتونيو سبيرز السابق دنكان، وغارنيت لاعب مينيسوتا تمبروولفز وبوسطن سلتكس، ومدرب هيوستن روكتس السابق رودي توميانوفيتش، الفائز بلقب الدوري مرتين، ونجمة الدوري الأميركي للمحترفات في كرة السلة تاميكا كاتشنغز.

وفي مباريات أخرى، فاز ميلووكي باكس على ميامي هيت 122 - 108، وبروكلين نتس على شيكاغو بولز 105 - 91، ونيويورك نيكس على تشارلوت هورنتس 118 - 109 بعد التمديد.

وخسر مينيسوتا تمبروولفز أمام بوسطن سلتيكس 108 - 124، وسان انتونيو سبيرز أمام فينيكس صنز 103 - 140.

© 2021 AFP