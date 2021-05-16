الصحف الإيرانية تركز على أهمية التصويت في الانتخابات الرئاسية

عطا كناره ا ف ب

رئيس السلطة القضائية في إيران ابراهيم رئيسي يقدم ترشيحه للانتخابات الرئاسية في وزارة الداخلية، في 15 أيار/مايو 2021.

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طهران (أ ف ب)

أبرزت الصحف الإيرانية الصادرة الأحد أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل والتخوف من نسبة الاقبال على التصويت، وذلك غداة انتهاء مهلة تقديم الترشيحات.

وركزت الصحف الإصلاحية على الخشية من انخفاض عدد المقترعين في انتخابات 18 حزيران/يونيو لاختيار خلف للرئيس المعتدل حسن روحاني، لأن ذلك قد يكرر تجربة الانتخابات التشريعية 2020 التي انتهت بفوز عريض لصالح المحافظين.

الا أن مسألة نسبة المشاركة لم تغب أيضا عن الصحف المحافظة الصادرة الأحد، غداة انتهاء مهلة الأيام الخمسة لتسجيل الترشيحات.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، بلغ عدد من سجلوا ترشيحاتهم 592 شخصا بينهم 40 امرأة. لكن العدد النهائي للمتنافسين سيكون أقل من ذلك بكثير، اذ أن مجلس صيانة الدستور سيتولى دراسة الأسماء وأهلية المرشحين قبل المصادقة على الترشيحات النهائية التي ستعلن بحلول 26 أيار/مايو و27 منه.

ورأت صحيفة "شرق" الاصلاحية أن "استطلاعات رأي مختلفة" تشير الى أن "أكثر من نصف الناخبين" لا يرغبون في المشاركة بعملية الاقتراع.

واعتبرت أن "العدد المهم من المسؤولين أو القادة الحاليين والسابقين الذين تقدموا بترشيحهم"، لم يساهم في "رفع حرارة" حماسة الناخبين التي لا تزال "جليدية".

وفي انتظار اللائحة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، رسم اسمان من أوساط المحافظين معالم المعركة المقبلة مع تسجيل اسميهما في اليوم الأخير، وهما المحافظ المعتدل علي لاريجاني الرئيس السابق لمجلس الشورى، والمحافظ المتشدد ابراهيم رئيسي الذي يتولى رئاسة السلطة القضائية منذ 2019.

وشهدت عملية الاقتراع الأخيرة التي أجريت في الجمهورية الإسلامية، وهي انتخابات مجلس الشورى في شباط/فبراير 2020، نسبة امتناع قياسية تجاوزت 57 بالمئة. وانتهت الانتخابات بفوز كبير للمحافظين أتاح لهم نيل غالبية المقاعد في البرلمان، علما بأن مجلس صيانة الدستور لم يصادق على آلاف من المرشحين المحسوبين على المعتدلين والاصلاحيين.

ودعت صحيفة "إيران" الحكومية الصادرة اليوم الى "ضمان وجود مرشحين من (مختلف) التوجهات السياسية في المنافسة النهائية"، من أجل الوصول الى تحقيق "نسبة مشاركة لافتة".

وحذرت من "خطر الاصابة بالاحباط" في حال لم يوفر الذين تتم المصادقة على خوضهم الانتخابات، قدرة تمثيلية واسعة قدر الامكان، معتبرة أن طهران "تحتاج" الى أن تبعث الى العالم "رسالة" قوية عبر "نسبة المشاركة".

من جهتها، رأت صحيفة "جوان" المحافظة أن الانتخابات المقبلة ستكون "أهم من سابقتها" نظرا الى "المرحلة التاريخية الحساسة" التي تمر بها البلاد، في إشارة الى المباحثات الجارية لاحياء الاتفاق النووي مع القوى الكبرى، والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها إيران، والعائدة بشكل أساسي للعقوبات المفروضة على طهران من قبل واشنطن، بعد انسحاب الأخيرة الأحادي من الاتفاق.

واعتبرت "جوان" أن ارتفاع نسبة المشاركة هي أمر مرغوب به من أجل إظهار "الدعم الصلب للنظام" السياسي للجمهورية الإسلامية.

من جهة أخرى، تحدثت صحيفة "اعتماد" الاصلاحية عن "قلق" بشأن نسبة المشاركة في حين أن "معاناة" الشعب و"استياءه" بلغا "الذروة".

وخلال الأشهر الماضية، حض المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي على مشاركة واسعة تقترن بـ"اختيار صحيح" لرئيس "فعّال".

© 2021 AFP