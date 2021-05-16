بطولة إنكلترا: الحارس أليسون يسجل هدفًا قاتلاً ويعزز فرص ليفربول في التأهل الى دوري الابطال

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لندن (أ ف ب)

سجل الحارس البرازيلي أليسون بيكر رأسية قاتلة لليفربول في الوقت بدل الضائع ليمنحه فوزًا غاليًا 2-1 ضد مضيفه وست بروميتش قد يكون الاهم في صراع الفريق للتأهل الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك ضمن منافسات المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الانكليزي لكرة القدم الاحد.

وبعد أن بدا وكأن المباراة تتجه الى تعادل ايجابي، بهدفي الويلزي هال روبسون-كانو (15) والمصري محمد صلاح (33)، ما كان سيضع ليفربول في موقف صعب للغاية قبل مرحلتين من النهاية، أنقذه أليسون برأسية قاتلة (90+5)، ليكون أول حارس يسجل للنادي منذ تأسيسه في العام 1892.

ورفع ليفربول رصيده الى 63 نقطة في المركز الخامس، متخلفًا بنقطة عن تشلسي الرابع، صاحب آخر المراكز المؤهلة الى المسابقة القارية الام، وثلاث نقاط عن ليستر سيتي الثالث، علمًا ان الاخيرين يلتقيان في المرحلة ما قبل الاخيرة الثلاثاء، في إعادة لنهائي الكأس المحلية السبت التي انتهت لصالح الثعالب، ما سيصب في مصلحة ليفربول مهما كانت النتيجة.

وسيلعب فارق الاهداف دورًا مهمًا في تحديد هوية المتأهل في حال تعادل الفرق في النقاط لاسيما انها على المسافة ذاتها تقريبًا مع +21 هدفًا لكل من ليستر سيتي وليفربول و+22 لتشلسي.

ودخل ليفربول الى المباراة بعد فوز مثير 4-2 على غريمه مانشستر يونايتد في عقر داره الخميس ليبقى في الصراع على التأهل الى دوري الابطال، واستفاد من سقوط تشلسي امام ارسنال.

وبعد أن بدأ المباراة على مقاعد البدلاء ضد يونايتد، الامر الذي أغضبه حيث رفض مصافحة مدربه الالماني يورغن كلوب بعد اللقاء، شارك السنغالي ساديو مانيه اساسيًا اليوم. وكان الالماني أعلن قبل المباراة عن انتهاء موسم البرتغالي ديوغو جوتا بعد تعرضه لاصابة في قدمه الخميس.

وافتتح روبسون-كانو التسجيل عندما وصلته كرة في العمق من البرازيلي ماتيوس بيريرا وسط سوء تمركز دفاعي للضيوف أسكنها الشباك (15).

وسجل صلاح هدف التعادل بتسديدة جميلة مباغتة بيسراه من مشارف المنطقة على يمين الحارس سام جونستون في اسفل الزاوية (33)، مسجلا هدفه الـ22 في هذا الموسم معادلا رقم هاري كاين نجم توتنهام في صدارة ترتيب الهدافين.

وأتيحت فرصة للبرازيلي روبرتو فيرمينو للتقدم بالنتيجة إلا ان كرته ارتدت من القائم (35)، ثم سنحت فرصة لصلاح عندما وصلته كرة من ترنت-الكسندر ارنولد داخل المنطقة تصدى لها جونستون (56).

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفساها الاخيرة، تحصل ليفربول على ركنية نفذها الكسندر-ارنولد، تابعها اليسون رأسه (90+5).

- توتنهام يبقي على آماله الضئيلة -

وأبقى توتنهام على آماله الضئيلة في التأهل الى دوري الأبطال بفوزه 2-صفر على ضيفه ولفرهامبتون.

وسجل هاري كاين الهدف الاول في الدقيقة الاخيرة من الشوط الاول، فيما أحرز الدنماركي بيار-ايميل هويبرغ الهدف الثاني (62).

ورفع الفريق اللندني رصيده الى 59 نقطة في المركز السادس.

وهذا الفوز الثالث للمدرب المؤقت راين مايسون مقابل خسارة واحدة منذ ان حل بديلا للبرتغالي المقال جوزيه مورينيو.

وقال مايسون بعد المباراة "أداؤنا اليوم كان ممتازًا. سيطرنا على المباراة. هذا هو توتنهام هوتسبر. نريد أن نلعب في اكبر البطولات وفي اهم المباريات. لم يجر هذا الموسم كما يجب".

ومنح كاين التقدم لأصحاب الارض على ملعب "توتنهام هوتسبور ستاديوم" عندما وصلته كرة بينية رائعة من هويبرغ في العمق بين المدافعين كونور كودي والمغربي رومان سايس، قبل ان يتجاوز الحارس البرتغالي روي باتريسيو ويضع الكرة في الشباك (45).

وسجل الدنماركي الهدف الثاني عندما قام الاسباني سيرخيو ريغيلون بمجهود فردي مميز على الرواق الايسر ومرر كرة الى الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين في المنطقة ومنه الى الويلزي غاريث بايل خارج المنطقة سددها قوية، تصدى لها باتريسيو لتتهيأ امام هويبرغ فتابعها في المرمى (62).

ويلتقي توتنهام مع ضيفه أستون فيلا في المرحلة ما قبل الاخيرة قبل ان يحل على ليستر سيتي في الاخيرة.

© 2021 AFP