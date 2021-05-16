جائزة فرنسا الكبرى: ميلر يفوز تحت الأمطار وكوارتارارو يستعيد الصدارة

جان - فرانسوا مونييه ا ف ب/ا ف ب

دراج دوكاتي الاسترالي جاك ميلر يجتاز خط نهاية جائزة فرنسا الكبرى على حلبة لومان في طريقه للفوز بلقب السباق، في 16 أيار/مايو 2021

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لومان (فرنسا) (أ ف ب)

أحرز الدراج الاسترالي جاك ميلر الأحد لقب جائزة فرنسا الكبرى، المرحلة الخامسة من بطولة العالم للدراجات النارية في فئة موتو جي بي على حلبة لومان، متفوقاً على صاحبي الارض الفرنسي يوهان زاركو ومواطنه فابيو كوارتارارو، فيما استعاد الاخير صدارة الترتيب العام.

وحقق ميلر دراج دوكاتي فوزه الثاني توالياً بعد جائزة اسبانيا على حلبة خيريس، في سباق داهمته الأمطار، ما دفع بالدراجين الى تبديل دراجاتهم في البداية لاستخدام أخرى مجهزة باطارات مخصصة للمسارات المبللة، علماً ان العديد من الدراجين تعرضوا لحالات انزلاق بسبب الظروف الصعبة للحلبة.

وحلّ زاركو (دوكاتي-براماك) ثانياً متأخراً بحوالي 4 ثوانٍ عن ميلر بعدما رفع من تأديته في القسم الثاني للسباق، فيما وصل كوراتارارو (ياماها) ثالثاً واستعاد صدارة ترتيب الدراجين برصيد 80 نقطة وبفارق نقطة عن الإيطالي فرانشيسكو بانيايا (دوكاتي)، رابع الترتيب الاحد.

وقال ميلر المنتشي بانتصاره بعد بداية سمحت له بتجاوز كوارتارارو، صاحب اسرع توقيت في التجارب "حلّ الهواء ضيفاً مع الأمطار واعتقدت ان السباق سيتوقف".

وكان الاسترالي تعرض لعقوبة مزدوجة خلال السباق بعدما تجاوز معدل السرعة القانوني في الممر المؤدي إلى منصات الانطلاق عندما دخل لتبديل دراجته.

وتابع الفائز بسباقه الثالث في فئة موتو جي بي في مسيرته "فوزان متتاليان، هو أمر رائع"، ليصعد للمركز الرابع في ترتيب الدراجين.

في المقابل، تأسف زاركو لقرار الفريق بالدخول متأخراً لتبديل دراجته، وقال "ربما لو عمدنا إلى تبديل الدراجة في وقت أبكر لكنا فزنا بالسباق".

وحلّ الفرنسي ثانياً للمرة الثالثة في هذا الموسم وتقدم للمرتبة الثالثة في الترتيب خلف كوارتارارو، المنطلق من الصدارة، وبانيايا.

من ناحيته، عبّر كوارتارارو عن سعادته بالمركز الثالث واستعادته لصدارة الترتيب قائلا "أنا سعيد، وكأنه بمثابة الفوز بالنسبة لي"، مشيرا إلى أن اطاره الامامي كان قد تآكل بشكل كليّ قبيل نهاية السباق.

كما تعرض كوارتارارو، الفائز بسباقين هذا العام، لعقوبة على غرار ميلر، ما سمح لزاركو بتقليص الفارق على الحلبة ليتجاوز مواطنه لكن من دون أن ينجح في تكرار السيناريو ذاته بمواجهة ميلر.

واعتبر المركز الثالث انجازاً للدراج الفرنسي بعد 12 يوماً من خضوعه لعملية جراحية في ذراعه بسبب مشاكل في ساعده الأيمن، ما انعكس سلباً على تأديته على حلبة خيريس الاسبانية ليتراجع للمركز الثالث عشر.

وشهد السباق عودة الاسباني مارك ماركيس (هوندا) المتوج بطلاً للفئة الاولى 6 مرات، وكان قد صرح قبل البداية "أعرف أن الصعود إلى منصة التتويج مهمة صعبة".

غير أن الدراج الاسباني الذي شارك في سباقه الثالث بعد عام من الغياب بسبب الاصابة، خالف التوقعات وحتى أقواله بتصدره الترتيب بعد تبديل الدراجات وتقدم بفارق جيد عن باقي منافسيه قبل أن تنزلق دراجته قبل 19 لفة من النهاية.

ورغم انه نجح في اعادة دراجته الى المسار، إلا انه قرر الانسحاب قبل النهاية بعدما سقط للمرة الثانية وتراجع كثيراً في الترتيب.

- ترتيب الخمسة الأوائل في سباق موتو جي بي:

1- الاسترالي جاك ميلر (دوكاتي) 40,25.473 دقيقة

2- الفرنسي جوهان زاركو (دوكاتي-براماك) بفارق 3.970 ثوانٍ

3- الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) بفارق 14,468 ث.

4- الإيطالي فرانشيسكو بانيايا (دوكاتي) بفارق 16,172 ث.

5- الإيطالي دانيلو بيتروتشي (كا تي ام) بفارق 21.430 ث.

- ترتيب بطولة العالم بعد خمس مراحل:

1- الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) 80 نقطة

2- الايطالي فرانشيسكو بانيايا (دوكاتي) 79

3- الفرنسي جوهان زاركو (دوكاتي-براماك) 68

4- الاسترالي جاك ميلر (دوكاتي) 64

5- الاسباني مافيريك فينياليس (ياماها) 56

© 2021 AFP