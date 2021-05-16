دورة روما: نادال يحرز لقبه العاشر على حساب ديوكوفيتش ويعادل رقمه القياسي في دورات الماسترز(36)

فيليبو مونتيفورتي ا ف ب

الاسباني رافايل نادال بعد فوزه في دورة روما للماسترز على حساب الصربي نوفاك ديوكوفيتش في 16 ايار/مايو 2021

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روما (أ ف ب)

حقق الاسباني رافايل نادال المصنف ثالثًا عالميًا لقبه العاشر في دورة روما، بفوزه الاحد على غريمه الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف اول 7-5، 1-6، 6-3، ليعادل الرقم القياسي للاخير في ألقاب دورات الماسترز (36).

وكانت هذه المرة السادسة التي يلتقي فيها اللاعبان في المباراة النهائية للدورة الايطالية، حيث خرج الاسباني فائزًا للمرة الرابعة وجرّد ديوكوفيتش من اللقب الذي حققه الموسم الماضي حارمًا إياه من التتويج للمرة السادسة في روما.

وهذا اللقب الثاني لنادال هذا العام بعد تتوجه بدورة برشلونة على الملاعب الترابية ايضًا.

وكانت هذه المرة الاولى التي يلتقي فيها اللاعبان منذ نهائي رولان غاروس الفرنسية العام الفائت، إحدى البطولات الاربع الكبرى، حيث حقق الاسباني لقبه الثالث عشر وأكد أنه لا يزال المرشح الابرز للتتويج بنسخة هذا العام التي تنطلق بعد اسبوعين حيث يأمل تحقيق اللقب الرابع عشر والانفراد بالرقم القياسي لبطولات الغراند سلام على حساب منافسه السويسري روجيه فيدرر (20).

وكان هذا اللقاء رقم 26 الذي يجمع الغريمين على التراب، حيث حقق نادال انتصاره الـ19، منها آخر خمسة تواليًا، مقابل سبعة لديوكوفيتش الذي يعود آخر انتصار له على هذه الارضية ضد نادال الى ربع نهائي دورة روما في العام 2016.

وحقق نادال انتصاره الثامن والعشرين على ديوكوفيتش في تاريخ المواجهات بينهما على الصعيد الاحترافي مقابل 29 للصربي.

ومن أصل 36 لقباً في الماسترز لنادال، حقق 26 منها على الملاعب الترابية، مقابل 10 لنوفاك.

وقال نادال (34 عامًا) بعد الفوز "إنه شعور رائع أن أحقق اللقب للمرة العاشرة، إنه أمر صعب تخيّله ولكنه حصل".

وتابع "كنت أتقدم خلال الدورة وأجد ايقاعي شيئًا فشيئًا على الارضية".

وكان نادال حقق اللقب أعوام 2009، 2012، 2019 واليوم على حساب الصربي في نهائي روما مقابل 2011 و2014 للاخير.

ودخل ديوكوفيتش المباراة بعد يوم ماراتوني السبت قلب فيه تخلفه أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس وتأهل إلى نصف النهائي في مباراة امتدت على مدى يومين بسبب هطول الأمطار، وتغلب بعد ساعات على الايطالي لورنتسو سونيغو في المربع الاخير.

© 2021 AFP