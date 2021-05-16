غوتيريش يحذّر من خطر أزمة إقليمية "لا يمكن احتواؤها" في الشرق الأوسط

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الامم المتحدة (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

حض الأمين العام للأمم المتحدة الأحد على وقف فوري لأعمال العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين، منبها مجلس الأمن الى أن القتال يمكن أن يفضي إلى أزمة إقليمية "لا يمكن احتواؤها".

وقال أنطونيو غوتيريش في مستهل اجتماع للمجلس عبر تقنية الفيديو يشارك فيه العديد من الوزراء، "المجزرة تواصلت اليوم. دوامة إهراق الدماء والرعب والتدمير يجب ان تتوقف فورا".

وافاد دبلوماسيون انه يتم التفاوض في موازاة ذلك على بيان للمجلس، لكن تأييد الولايات المتحدة لا يزال غير مؤكد صباح الاحد، علما أنها ترفض اصدار أي بيان منذ اسبوع.

واضاف غوتيريش "يجب أن تتوقف المواجهات فورا. يجب ان يتوقف اطلاق الصواريخ وقذائف الهاون من جهة والقصف الجوي والمدفعي من جهة أخرى".

واعتبر ان "المواجهات تهدد بدفع الاسرائيليين والفلسطينيين الى دوامة عنف لها تداعيات مدمرة على الشعبين وعلى المنطقة برمتها"، لافتا الى أن التصعيد "يمكن أن يؤدي الى أزمة أمنية وإنسانية لا يمكن احتواؤها والى مزيد من تشجيع التطرف، ليس في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل فحسب، بل في المنطقة بكاملها".

© 2021 AFP