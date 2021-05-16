مقتل ستة متمرّدين مناهضين للانقلاب في مواجهات بورما

صورة التقطتها "كاشين ويفز" ووزعتها في 16 أيار/مايو لمتظاهرة ترفع لافتة كتب عليها "فلتبق قوية ميندات، هباكانت تساندك"

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رانغون (أ ف ب)

قتل ستة متمرّدين خلال أيام من الاشتباكات في بورما، وفق ما أفادت قوة دفاعية مناهضة للمجلس العسكري ومكوّنة من مدنيين الأحد، في وقت دانت بريطانيا والولايات المتحدة عنف الجيش.

وفي الفاتيكان، أقام البابا فرنسيس الأحد قداسا خصصه لبورما مجددا دعواته لإرساء السلام وإنهاء العنف.

وتهز اضطرابات بورما منذ أطاح الجيش بالزعيمة السياسية المدنية أونغ سان سو تشي في انقلاب في الأول من شباط/فبراير، ما أشعل انتفاضة واسعة سعت السلطات إلى إخمادها بالقوة.

وشكل بعض أفراد الحراك المناهض للمجلس العسكري الحاكم مليشيات محلية مزودة بأسلحة منزلية الصنع لحماية بلداتهم من قوات الأمن التي قتلت 790 مدنيا على الأقل بحسب مرصد محلي.

وفي ولاية شين غربا، تحوّلت بلدة ميندات إلى واحدة من أبرز المناطق المضطربة في البلاد، حيث شكّل بعض السكان "قوة الدفاع لأرض شين".

وأفادت القوة في بيان الأحد أن "ستة من أعضاء قوتنا يحاولون حماية أمن السكان في ميندات هاجموا (قوات الجيش) وضحوا بحياتهم من أجل الثورة الوطنية".

وقال ناطق لفرانس برس إن أكثر من عشرة من عناصر القوة أصيبوا بجروح الأسبوع الجاري، بينما أوقف الجيش خمسة من سكان ميندات.

ومع قطع الإنترنت عن الهواتف المحمولة في أنحاء البلاد، لم يكن من السهل الحصول على تفاصيل بشأن القتال الذي تشهده البلاد، يفاقم خوف السكان من تعرضهم إلى أعمال انتقامية الصعوبات امام التحقق من المعلومات على الأرض.

وذكر المتحدث الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن مقاتلي "قوة الدفاع لأرض شين" أضرموا النيران في عدة مركبات للجيش ودمّروها ونصبوا كمائن للقوات العسكرية. هاجم الجيش بدوره البلدة باستخدام نيران المدفعية.

وأفاد أنه بحلول الأحد، تراجع عناصر القوة المتمردة إلى الغابات. وقال "لن نبقى في البلدة.. لكننا سنعود لنهاجم قريبا. لا نملك سوى مسدّسات منزلية الصنع. لم يكن ذلك كافيا".

وأشار إلى أن السكان الذين بقوا في ميندات، الخاضعة للأحكام العرفية منذ الخميس، يخشون من مغادرة منازلهم خوفا من استهدافهم من قبل الجيش.

- عنف "لا يمكن تبريره" -

في الفاتيكان، أقام البابا فرنسيس قداسا من أجل بورما جاء بعد عدة نداءات من أجل السلام أطلقها الحبر الأعظم في الأشهر الأخيرة، بعدما زار بورما في تشرين الثاني/نوفمبر 2017. وكانت أول زيارة بابوية إلى دولة ذات غالبية بوذية.

وفي عظته تجنب البابا انتقاد علنا النظام العسكري في بورما، مكتفيا بالدعوة إلى "الثبات على الحقيقة" وعدم فقدان الأمل. وقال "في هذه الأيام التي يشهد فيها وطنكم الحبيب بورما العنف والنزاع والقمع، لنسأل أنفسنا: ما الذي نحن مدعوون للاحتفاظ به؟ في المقام الأول الحفاظ على الإيمان".

دبلوماسيا، دقت سفارتا الولايات المتحدة وبريطانيا في بورما ناقوس الخطر السبت بشأن الاضطرابات في ميندات، وطالبتا قوات الأمن بوقف العنف.

وأفادت السفارة الأميركية في تغريدة السبت أن "استخدام الجيش لأسلحة حربية بحق المديين، بما في ذلك الأسبوع الجاري في ميندات، هو مؤشر إضافي على الدرجة التي يمكن أن ينحدر إليها النظام من أجل التشبّث بالسلطة".

أكدت السفارة البريطانية بدورها بأن "الهجمات ضد المدنيين غير قانونية ولا يمكن تبريرها"، مشيرة إلى التقارير التي تحدّثت عن أعمال العنف في ميندات.

وجاء في تغريدة للسفارة "يجب أن يتم إرسال الأدلة على الفظائع إلى (آلية التحقيق المستقلة بشأن بورما التابعة للأمم المتحدة) ليكون من الممكن محاسبة مرتكبيها"، في إشارة إلى لجنة تجمع الأدلة عن جرائم دولية.

وأوردت صحيفة "نيو لايت أوف ميانمار" الرسمية الأحد أن محكمة عسكرية ستتولى مقاضاة "مرتكبي الجرائم الإرهابية" في ميندات.

وأفادت الصحيفة أن قوات الأمن تعرّضت لعدة هجمات أسفرت عن مقتل شخص بينما أودى كمين نفّذه "ألف مشاغب" الجمعة بعدد من الجنود، دون أن تحدد العدد.

وفي أنحاء البلاد، يواصل المحتجون المناهضون للانقلاب تنظيم تظاهرات من أجل الديموقراطية رفع متظاهرون في هناكانت (شمال) خلالها لافتات كتب عليها "فلتبقِ قوية ميندات".

© 2021 AFP