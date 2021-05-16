60 جريحا بانهيار مدرجات في كنيس قرب القدس (مسعفون)

نقل مصاب بعد انهيار مدرجات داخل كنيس قيد الانشاء في مستوطنة قرب القدس في 16 ايار/مايو 2021

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القدس (أ ف ب)

اصيب ستون شخصا على الاقل الأحد، جروح عشرة منهم بالغة، حين انهارت مدرجات داخل كنيس في مستوطنة جفعات زئيف المجاورة للقدس، وفق ما نقلت اجهزة الاسعاف الاسرائيلية.

وكان مئات من المستوطنين تجمعوا لاحياء عيد شافوعوت اليهودي في هذا الكنيس عندما انهارت المدرجات تحت أقدامهم.

وقال متحدث باسم اجهزة الاسعاف إن المنشأة كانت "قيد البناء".

واورد قائد شرطة القدس دورون تورغيمان من المكان "الصلاة كانت محظورة في هذا المبنى".

واظهرت مشاهد أولى بثتها وسائل الاعلام الاسرائيلية عشرات الرجال متجمعين في عمق الكنيس وهم يؤدون الصلاة، قبل أن تنهار المدرجات في لحظات وتقذف الموجودين على الارض.

ويأتي هذا الحادث بعد أقل من شهر من تدافع هائل اسفر عن 45 قتيلا بينهم أطفال، خلال مراسم حج كان يشارك فيها آلاف اليهود المتدينين على جبل ميرون (الجرمق) في شمال إسرائيل.

© 2021 AFP