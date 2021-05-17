أولمبياد طوكيو: أكثر من 80% من اليابانيين يعارضون إقامة الألعاب هذه السنة (استطلاع)

كاوهيرو نوجي ا ف ب/ارشيف

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طوكيو (أ ف ب)

يعارض أكثر من 80% من اليابانيين، استضافة طوكيو الألعاب الأولمبية الصيفية المؤجلة من 2020 إلى الصيف المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك قبل أقل من 10 أسابيع على موعد انطلاقها.

ويأتي أحدث استطلاع للراي بعد تمديد اليابان حالة الطوارئ الجمعة، في ظل مواجهتها الموجة الرابعة من الفيروس.

وادى الارتفاع في الحالات إلى ضغوط على النظام الصحي، فيما يشكو أطباء ومنظمات صحية من نقص في العديد والارهاق.

وفي استطلاع لصحيفة "أساهي شيمبون" اليومية، فضّل 43 % من المستطلعين الغاء الألعاب، فيما يقف 40% مع التأجيل.

وارتفع عدد الراغبين بالالغاء من 35% الشهر الماضي إلى 43%.

وقالت المواطنة سوميكو أوسوي (74 عاما) لوكالة فرانس برس في طوكيو "أنا بين الثمانين بالمئة. أعتقد انه يجب تأجيل الأولمبياد. هل يصعب تأجيله؟".

وعبّر تاكاهيرو يوشيدا (53 عامل) أيضا عن مخاوفه من إقامة الحدث الذي يستدعي قدوم الألوف من الرياضيين والرسميين ووسائل الإعلام من خارج البلاد "أنا مع تنظيمه، لكن قد يكون صعبا عندما تنظر إلى الصورة الشاملة".

وتراجع عدد الراغبين باقامة الالعاب في موعدها الجديد في تموز/يوليو المقبل من 28% إلى 14%، بحسب استطلاع الصحيفة الذي شمل ردّ 1527 شخصا على 3191 مكالمة هاتفية.

وبحال إقامة الألعاب، رأى 59% انهم ضد حضور الجماهير في الملاعب، فيما وقف 33% مع تخفيض العدد و3% مع ألعاب بحضور جماهيري كامل.

© 2021 AFP