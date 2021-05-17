الدوري الأميركي للمحترفين: ليكرز يتجرع "سم" الملحق

ثيرون هندرسون غيتي/غيتي عبر ا ف ب

سجل لاعب لوس أنجليس ليكرز ليبرون جيمس 25 نقطة في سلة نيو أورليانز بيليكانز ليحجز مقعده في الملحق في الامسية الاخيرة من الدوري المنتظم لكرة السلة الأميركي للمحترفين

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لوس انجليس (أ ف ب)

سيخوض لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب الملحق في سعيه لحجز بطاقته إلى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" على الرغم من فوزه على نيو أورليانز بيليكانز 110-98، كون مصيره كان في بورتلاند الفائز على دنفر ناغتس 132-116 الاحد، في الأمسية الاخيرة من الدوري المنتظم لكرة السلة الأميركي للمحترفين "أن بي ايه" التي شهدت خوض جميع الفرق مباراتها الاخيرة.

ولم يكن الفوز كافياً لليكرز في مباراة تألق خلالها ليبرون جيمس بتسجيله 25 نقطة، كونه أنهى الدوري في المركز السابع في المنطقة الغربية خلف بورتلاند ترايل بلايزرز، حيث بات لزاماً عليه خوض دور الملحق الذي يبدأ الثلاثاء وينتهي الجمعة.

ويواجه ليكرز الأربعاء المقبل غولدن ستايت ووريرز ونجمه ستيفن كوري الذي قاده لتحقيق سلسلة من 6 انتصارات توالياً.

قال جيمس "يتوجب علينا أن نلعب بأفضل قدراتنا"، مضيفاً "علينا أن نلعب اسلوب ليكرز لكرة السلة... علينا أن نكون مستعدين للفرصة والضغط الذي سنواجهه".

وساهم زميل "الملك"، أنتوني ديفيس بـ 14 نقطة لليكرز الذي حسم قدره في الرمق الأخير من عمر الدوري.

وغادر جيمس المباراة قبل 6 دقائق من صافرة النهاية في الربع الرابع الأخير لاراحة كاحله الذي تسبب بابتعاده عن الملاعب خلال 26 مباراة.

وطمأن جيمس عشاق كرة السلة وجماهير فريقه قائلاً "سأكون بخير".

من ناحية أخرى، فاز ستيفن كوري بلقب أفضل مسجل في الموسم العادي للمرة الثانية في مسيرته، بعدما قاد فريقه غولدن ستايت ووريرز للفوز على ممفيس غريزليز 113-101.

وأنهى كوري الدوري المنتظم بمعدل 32 نقطة في المباراة الواحدة، متفوقاً على لاعب واشنطن ويزاردز برادلي بيل.

في ساكرامنتو، لم يدم التشويق كثيراً حيث أكد يوتا جاز أنه جدير بحمل لقب الفريق الأفضل في الموسم العادي بعد فوزه على كينغز 121-99، بفضل رجله السادس جوردان كلاركسون صاحب 33 نقطة، في حين حقق الفرنسي رودي غوبير "دابل-دابل" بتسجيله 13 نقطة إلى جانب 16 كرة مرتدة.

وهي المرة الاولى في تاريخه يتأهل فيها يوتا إلى "البلاي أوف" كأفضل فريق في الدوري.

وأنهى يوتا الموسم العادي في صدارة المنطقة الغربية برصيد 52 فوزاً مقابل 20 هزيمة، متقدماً على وصيفه فينيكس صنز (51-21).

وأضاف للفائز مايك كونلي 11 نقطة و9 تمريرات حاسمة في مباراته الثانية فقط بعدما غاب عن الملاعب لفترة أسبوعين بسبب مشكلة في أوتار الركبة، فيما أضاف الكرواتي بوجان بوغدانوفيتش 18.

ويتوجب على جاز الانتظار حتى معرفة هوية منافسه في الدور الاوّل للـ "بلاي أوف" حيث سيواجه أحد الفائزين من الملحق.

© 2021 AFP