دوري بطلات أوروبا: برشلونة أول فريق إسباني يحرز اللقب

جوناثان ناكستراند ا ف ب

لاعبات برشلونة الإسباني يحتفلن بلقب دوري بطلات أوروبا في كرة القدم على حساب تشلسي الإنكليزي في غوتبورغ في 16 أيار/مايو 2021

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غوتنبرغ (السويد) (أ ف ب)

أصبح برشلونة أول فريق إسباني يحرز لقب دوري بطلات أوروبا في كرة القدم، بعد فوزه الساحق على تشلسي الإنكليزي 4-صفر الأحد في غوتبورغ.

وسجل بطل الليغا أهدافه الأربعة في غضون 36 دقيقة عن طريق الألمانية ميلاني لويبولتس عن طريق الخطأ بعد 33 ثانية على بداية المباراة، أليكسيا بوتيّاس (14 من ركلة جزاء)، أيتانا بونماتي (21) والنروجية كارولين غراهام هانسن (36).

وكان برشلونة حقق 26 انتصارا من 26 مباراة في الدوري الإسباني، مع فارق أهداف بلغ +123.

,قال رئيسه الجديد جوان لابورتا "تهانينا، البطلات، لا أحد قادر على إيقافكن".

وتابع "أنتن المرجع، أنتن المثال. أنتن أحد أكبر الأسباب التي تجعل من برشلونة أكثر من مجرد ناد".

وكان تشلسي في طريقه لتحقيق رباعية، لكن الفريق الذي أنفق كثيرا على ضم اللاعبات على غرار الدنماركية برنيلي هاردر القادمة برقم عالمي مقدّر بـ250 ألف جنيه استرليني (350 ألف دولار) في أيلول/سبتمبر من فولفسبورغ الألماني، رضخ أمام سرعة الكاتالونيات وتحركاتهن.

وقالت إيما هايز مدربة تشلسي "كانت المباراة صعبة اليوم، لأنها انتهت قبل أن تبدأ".

وتابعت "سنتعلّم من هذا الأمر، لأنها الخطوة التالية كي نتطوّر. أعتقد أننا أظهرنا سذاجة في بعض المواقف".

واخفق تشلسي في أن يصبح ثاني فريق إنكليزي يحرز اللقب بعد أرسنال في 2007، فيما كانت أفضل نتائج برشلونة الذي يضم الهولندية ليكي مارتنس أفضل لاعبة في العالم لعام 2017، حلوله وصيفا في 2019 وراء ليون الفرنسي (1-4).

وكان ليون هيمن على البطولة في آخر خمس سنوات، لكن مشواره توقف في ربع النهائي أمام مواطنه باريس سان جرمان الذي عاد وخسر أمام برشلونة في نصف النهائي.

© 2021 AFP