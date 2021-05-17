طوكيو 2020: استبعاد بطلة العالم الصينية ليو من مباريات الفردي في كرة الطاولة

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استبعدت الصينية لي شيوين من منافسات الفردي في أولمبياد طوكيو

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شنغهاي (أ ف ب)

استُبعدت بطلة العالم الصينية ليو شيوين من منافسات الفردي لمسابقة كرة الطاولة في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، لكنها ستشارك في الزوجي ومباريات منتخب بلادها.

ولم تحرز ليو (30 عاما) أي مسابقة فردية في الألعاب الأولمبية، لكنها توّجت ضمن منتخبها الوطني الذي سيطر بالكامل على الميداليات الذهبيات الأربع في النسخة الاخيرة في ألعاب ريو دي جانيرو عام 2016.

ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية عن رئيس اتحاد كرة الطاولة الصيني ليو غووليانغ قوله "ثمة أمور كثيرة وتحديات غير معروفة، ونحن في حاجة إلى تشكيلة مليئة بالخبرة والثقة لكي تضاف إلى المهارات الفردية الرائعة".

وتم تسمية تشن منغ وسون ينغشا للدفاع عن ألوان الصين في المسابقة الفردية في فئة السيدات. أما في فئة الرجال، فيقود المنتخب ما لونغ حامل ذهبية أولمبياد ريو 2016، والمصنف أوّل عالميا فان جندونغ.

وأدّى استبعاد ليو، بطلة العالم عام 2019، عن مسابقة الفردي الى اشتعال نقاش حامي الوطيس على موقع ويبو الصيني الموازي لتويتر، حيث نال هاشتاغ واحد عن هذا الموضوع حوالي 300 مليون مشاهدة.

وتعتبر الصين سيدة مطلقة في لعبة كرة الطاولة في الألعاب الأولمبية حيث حصدت 28 ذهبية من أصل 32 حتى الآن.

وتقام الألعاب الأولمبية في طوكيو من 23 تموز/يوليو إلى الثامن من آب/أغسطس المقبلين.

© 2021 AFP