كوبا أميركا: الرئيس الارجنتيني يؤكد أن بلاده جاهزة لاستضافة النهائيات

خوان باريتو ا ف ب/ارشيف

يحوم الشك حول اقامة كوبا اميركا قبل نحو شهر على انطلاقها

إعلان اقرأ المزيد

بوينوس ايرس (أ ف ب)

أكّد الرئيس الارجنتيني ألبرتو فرنانديس الأحد أن بلاده المضيفة لمسابقة كوبا أميركا لكرة القدم مع كولومبيا، حاضرة لاستقبال النهائيات على ارضها على الرغم من تداعيات فيروس كورونا.

وقال الرئيس فرنانديس للقناة المحلية "سي5ن": "اتفقنا مع كونميبول (الاتحاد القاري) على تنظيم كوبا أميركا وسنفعل ذلك مع القيود السارية".

وتابع "لقد تمّت استشارتنا ووافقنا (على تنظيم البطولة). مع كل العناية المطلوبة. ستكون كوبا أميركا من أجل النقل التلفزيوني، وعلينا أن نشير إلى ذلك"، في اشارة إلى اقامة المباريات خلف أبواب موصدة بوجه الجماهير.

وأردف "نحن مستعدون للوفاء بالتزاماتنا في هذه الظروف، أما الباقي فيعتمد على كيفية تطور الأمور وما تريد كولومبيا فعله".

وتخيّم سحابة من الشكّ حول مصير مسابقة كوبا أميركا 2021 المؤجلة من العام الماضي، قبل شهر من موعد انطلاقها، بسبب ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في قارة أميركا الجنوبية والتظاهرات العنيفة التي تجتاح كولومبيا، الدولة الثانية المضيفة، على خلفية زيادة ضريبة القيمة المضافة وتوسيع قاعدة الضريبة على الدخل.

وعلى الرغم من سحب مشروع قانون الإصلاح الضريبي، إلاّ أن السخط استمرّ وتحوّل إلى احتجاج أوسع مناهض للحكومة، في بلد يعاني من عنف مستمر وصعوبات اقتصادية فاقمها تفشي فيروس كورونا. وأدت المواجهات مع قوى الأمن إلى سقوط 42 قتيلاً و1500 جريح.

من ناحيتها، تمر الأرجنتين بأصعب ظرف منذ بداية الجائحة، حيث ارتفع الاحد اجمالي عدد المصابين إلى 3,3 ملايين حالة إيجابية وأكثر من 70 ألف حالة وفاة.

وحُرم نادي ريفربلايت العريق الاحد من خدمات 15 لاعباً في صفوفه بعدما تبين اصابتهم بفيروس كورونا قبل "سوبركلاسيكو" أمام الخصم الأبدي بوكا جونيورز الذي انتهى بفوز الأخير بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل 1-1 في ربع نهائي كأس الدوري.

ويراهن "كونميبول" على تلقيح مجتمع كرة القدم الاحترافية في أميركا الجنوبية من خلال توزيع 50 ألف جرعة من اللقاح المضاد للفيروس مقدمة من شركة الأدوية الصينية "سينوفاك".

وكان الرئيس الأرجنتيني صرح في نهاية نيسان/أبريل الماضي "لا أريد افساد فرحة كوبا أميركا، لكن أريد أن نكون عقلانيين جدا، حذرين جدا. على غرار أكثرية دول أميركا الجنوبية، ارتفعت اصابات كورونا في الأرجنتين وكولومبيا، ما أدى إلى اجهاد نظام الرعاية الصحية".

وتستضيف الارجنتين مباريات البطولة في مدن كوردوبا، سانتياغو ديل استيرو، مندوسا وبوينوس ايرس، فيما تستقبل كولومبيا المنافسات في مدن بارانكيا وميديين وكالي وبوغوتا.

وتنطلق البطولة في 13 حزيران/يونيو مع لقاء يجمع بين الارجنتين وتشيلي على ملعب مونومنتال في العاصمة الارجنتينية. على أن تقام المباراة النهائية في 10 تموز/يوليو على ملعب ميتروبوليتانو دي بارانكيا في كولومبيا.

يذكر انه في العام 2001، استضافت كولومبيا النهائيات على رغم صراعات دامية لعقود مع الميليشيات اليسارية. آنذاك، انسحبت الأرجنتين وكندا صاحبة بطاقة دعوة، فحلت بدلا منهما كوستاريكا وهندوراس، فيما أرسلت البرازيل والأوروغواي تشكيلتين احتياطيين لتقام النهائيات دون مشكلات وتحرز كولومبيا لقبها الأول.

© 2021 AFP