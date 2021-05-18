السباح الروسي كوليسنيكوف ينزل تحت حاجز 24 ثانية في 50 م ظهرا

توبياس شفارتس ا ف ب

الروسي كليمنت كوليسنيكوف بعد تحطيمه الرقم العالمي في سباق 50 م ظهرا في بودابست في 17 أيار/مايو 2021

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بودابست (أ ف ب)

أصبح الروسي الشاب كليمنت كوليسنيكوف أول سبّاح ينزل تحت حاجز 24 ثانية في سباق 50 م ظهرا، محسنا رقمه القياسي العالمي بفارق سبعة بالمئة من الثانية، في نصف نهائي بطولة أوروبا الاثنين في بودابست.

وسجل كوليسنيكوف 23,93 ثانية مقابل 24 ثانية في بطولة أوروبا 2018 في غلاسكو، حيث أحرز ثلاث ميداليات ذهبية (50 م ظهرا، 100 م ظهرا و4 مرات 100 م للرجال).

يذكر أن سباق 50 م ظهرا ليس مسابقة أولمبية.

وقبل عشرة أسابيع من موعد انطلاق الألعاب الأولمبية المؤجلة في طوكيو، يشارك الروسية في سباقات 50 و100 و100 م ظهرا في بودابست.

ويتطوّر الروسي البالغ 20 عاما بشكل سريع، فحسّن رقمه في سباق 100 م بفارق سبعة أعشار من الثانية في غضون يومين في نيسان/أبريل. وفي 100 م ظهرا، حسّن رقمه بفارق ثلاثة أعشار من الثانية.

© 2021 AFP