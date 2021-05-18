بطولة فرنسا: سان جرمان يمدّد عقد الألماني دراكسلر

فريد تانو ا ف ب

مدد دراكسلر (يسار) عقده مع سان جرمان حتى 2024

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باريس (أ ف ب)

مدّد المهاجم الألماني يوليان دراكسلر عقده مع باريس سان جرمان الفرنسي حتى 2024، رافضا الرحيل كلاعب حر بحسب ما ذكر نادي العاصمة في بيان.

ولم يشارك "دراكس" كثيرا مع مواطنه المدرب السابق توماس توخل، لكنه استعاد مكانه مع المدرب الجديد ماوريسيو بوكيتينو على طرفي الهجوم. ويقدّر الأرجنتيني جهود دراكسلر وقدرته على شغل عدة مراكز في خط الهجوم.

خاض هذا الموسم 24 مباراة في الدوري (4 أهداف) وخمس في دوري أبطال أوروبا.

وانضم اللاعب البالغ 27 عاما في 2017 إلى الفريق المملوك قطريا، بعد حمله ألوان شالكه وفولفسبورغ في البوندسليغا.

ومدّد سان جرمان أخيرا عقد مهاجمه البرازيلي نيمار حتى 2025، الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس حتى 2024 والجناح الأرجنتيني أنخل دي ماريا حتى 2022. ويبقى نجم هجومه الشاب كيليان مبابي الذي ينتهي عقده الموسم المقبل وتطارده أبرز الأندية الأوروبية.

ايبا/جأش

© 2021 AFP