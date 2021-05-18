دوري أبطال أوروبا: غوارديولا يرفض تقديم ضمانات لمشاركة أغويرو

لورنس غريفيث تصوير مشترك/ا ف ب

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لندن (أ ف ب)

حذّر المدرب الإسباني لمانشستر سيتي الإنكليزي جوزيب غوراديولا مهاجمه المخضرم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، من أنه لن يكون هناك مكان للمشاعر عندما يختار تشكيلته في نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم نهاية الشهر الجاري ضد مواطنه تشلسي.

أعلن أغويرو انه سيترك سيتي بعد 10 سنوات ناجحة مع بطل الدوري الإنكليزي ثلاث مرات في آخر أربع سنوات.

ويُعدّ أغويرو الهداف التاريخي في سيتي، لكن بعد موسم عكّرته الاصابات، قد لا يكون وداعه مميزا في نهائي دوري الابطال، إذ خاض 18 مباراة فقط هذا الموسم.

وسيغيب أغويرو عن مباراة الثلاثاء ضد برايتون في الدوري المحلي، لاصابته في العضلات المقرّبة.

ورفض غوراديولا تقديم أية ضمانات لاشراك اللاعب البالغ 32 عاما في النهائي المقرر في 29 الجاري في بورتو.

قال غوارديولا عن طريقة اختيار لاعبيه "يتعين علي اتخاذ القرار المناسب للفوز في المباراة".

تابع "سيلعب سيرخيو إذا كان لائقاً ويساعدنا بتسجيل الأهداف، لكن هذا نهائي دوري أبطال أوروبا. يتعين علي اتخاذ القرار الافضل للفوز في المباراة".

وأقر انه يلاحظ الفارق في تمارين الفريق، حيث يحاول لاعبوه اقناعه بالحصول على مكان أساسي في النهائي "يستمعون أكثر نوعا ما. هذه نقطة جدية: ليسوا أغبياء. يريدون اللعب، لذا يتعاملون معي بلطافة".

تابع "ثم ساختار التشكيلة وسيعودون إلى طبيعتهم: غاضبون ومستاؤون مني. هذا طبيعي".

أردف مدرّب بايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة الإسباني السابق "أتذكّر ان التشكيلة الأساسية في برشلونة كانت واضحة. هنا نقوم بتغييرات كثيرة، والجميع قد يلعب. لم أتوصل بعد إلى الطريقة التي سنلعب فيها ومن سيشارك".

ختم "لهذا السبب سأفكّر في الأيام العشرة المقبلة وسنتخذ قرار".

وهذا النهائي الأول في تاريخ مانشستر سيتي في دوري الأبطال، علما انه اقصى باريس سان جرمان الفرنسي وصيف الموسم الماضي من نصف النهائي.

© 2021 AFP