كأس أوروبا: عودة كريم بنزيمة الى صفوف منتخب فرنسا للمرة الاولى منذ 2015

فرانك فيف ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

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باريس (أ ف ب)

عاد مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة الى صفوف منتخب فرنسا المشارك في كأس أوروبا 2020، وذلك للمرة الاولى منذ عام 2015، كما اعلن الثلاثاء مدرب "الديوك" ديدييه ديشان أثناء اعلانه اللائحة الرسمية المشاركة في النهائيات القارية المقررة من 11 حزيران/يونيو الى 11 تموز/يوليو المقبلين.

وخاض بنزيمة (33 عاماً) آخر مباراة دولية وهي الرقم 81 له، ضد ارمينيا في تشرين الاول/اكتوبر عام 2015.

وكان الفرنسي وجد نفسه خارج أسوار المنتخب منذ أن ظهرت إلى العلن فضيحة الشريط الجنسي لمواطنه ماثيو فالبوينا في نهاية عام 2015، وفضح دور مهاجم الريال الابتزازي في هذه العملية بعدما هدد لاعب مرسيليا وليون السابق وأولمبياكوس اليوناني الحالي، بعدم نشر محتويات الفيديو في وسائل الإعلام مقابل دفع مبلغ من المال لأحد اصدقائه.

تشكيلة فرنسا:

حراسة المرمى: هوغو لوريس (توتنهام الانكليزي)، ستيف مانداندا (مرسيليا)، مايك مانيان (ليل).

مدافعون: لوكا ديني (ايفرتون الانكليزي)، ليو دوبوا (ليون)، لوكاس هرنانديز (بايرن ميونيخ الالماني)، بريسنيل كيمبيمبي (باريس سان جرمان)، كليمان لانغليه (برشلونة)، بنجامان بافار (بايرن ميونيخ)، رافايل فاران (ريال مدريد الاسباني)، كورت زوما (تشلسي الانكليزي)، جول كوندي (اشبيلية الاسباني)

لاعبو الوسط: نغولو كانتي (تشلسي)، توما ليمار (اتلتيكو مدريد الاسباني)، بول بوغبا (مانشستر يونايتد)، أدريان رابيو (يوفنتوس الايطالي)، موسى سيسوكو (توتنهام الانكليزي)، كورنتان توليسو (بايرن ميونيخ).

مهاجمون: وسام بن يدر (موناكو)، كينغسلي كومان (بايرن ميونيخ)، عثمان ديمبيلي (برشلونة)، اوليفييه جيرو (تشلسي)، أنطوان غريزمان (برشلونة)، كيليان مبابي (باريس سان جرمان)، كريم بنزيمة (ريال مدريد) وماركوس تورام (بوروسيا مونشنغلادباخ الالماني).

© 2021 AFP