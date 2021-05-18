كاين يريد ترك توتنهام (وسائل إعلام)

مهاجم توتنهام هاري كاين خلال المباراة ضد ولفرهامبتون في الدوري الانكليزي في 16 أيار/مايو 2021.

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لندن (أ ف ب)

ذكرت قناة "سكاي سبورتس" البريطانية الإثنين أن قائد المنتخب الإنكليزي لكرة القدم هاري كاين أبلغ ناديه توتنهام برغبته في الرحيل في نهاية الموسم.

وأوضحت القناة أن كاين غير راضٍ عن التطور الرياضي هذا الموسم لتوتنهام صاحب المركز السادس في الدوري والذي تضاءلت حظوظه كثيرا في المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة غلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ويبقى أمله الوحيد مسالبقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، مشيرة الى أنه مستعد للرحيل بعد 12 عاما مع فريق شمال لندن بينها 10 أعوام مع الفريق الأول.

ويرغب كاين في معرفة مستقبله قبل 11 حزيران/يونيو، موعد انطلاق نهائيات كأس أوروبا المؤجلة من العام الماضي بسبب فيروس كورونا.

ويمتد عقد كاين (27 عاما) مع النادي اللندني لمدة ثلاث سنوات أخرى، ومن المعروف أن رئيس النادي دانيال ليفي صعب المراس في التفاوض، مما قد يثبط الآمال في رحيل سريع للمهاجم الدولي.

ورفض توتنهام الحديث عن مناقشة مستقبل كاين علنًا حيث يركز على آخر مباراتين في الدوري بهدف حجز بطاقته الى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ الموسم المقبل.

وقال متحدث باسم النادي "لن نعلق - تركيزنا ينصب على إنهاء الموسم بأكبر قوة ممكنة. هذا ما يجب أن يركز عليه الجميع".

وبحسب "سكاي سبورتس"، اتصلت أندية مانشستر سيتي، بطل الدوري، ومانشستر يونايتد وتشلسي بوكلاء اللاعب الذي سجل 32 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم.

كما تم ربط المهاجم الدولي بفريق باريس سان جرمان الفرنسي الذي يشرف على تدريبه المدرب السابق للنادي اللندني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، والعملاق الإسباني ريال مدريد.

وتخرج كاين من مركز تدريب النادي اللندني وسجل له 220 هدفًا في 334 مباراة، مما جعله أحد أفضل المهاجمين في العالم.

وأدلى كاين بانتظام بتصريحات حول رغبته في الفوز بالألقاب، وهو شيء لم يتمكن من تحقيقه مع توتنهام الذي لم يحصل على أي لقب كبير منذ كأس الرابطة 2008.

وتبقى أفضل نتيجة لتوتنهام مع كاين بلوغ المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا عام 2019 عندما خسر أمام مواطنه ليفربول صفر-2، ومباراتين نهائيين لمسابقة كأس الرابطة عامي 2015 (خسر أمام تشلسي صفر-2) وهذا العام (خسر أمام مانشستر سيتي صفر-1)، فضلا عن وصافة الدوري عام 2017.

وأقال توتنهام مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو الشهر الماضي بسبب النتائج المخيبة، ويقوده حاليا المدرب المؤقت ريان مايسون، وهو مطالب بالفوز في مباراتيه الأخيرتين ضد ضيفه أستون فيلا ومضيفه ليستر سيتي لضمان بطاقة مسابقة الدوري الأوروبي.

ويحتل توتنهام المركز السادس برصيد 59 نقطة بفارق خمس نقاط خلف جاره اللندني تشلسي صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل الى المسابقة القارية العريقة وبفارق ست نقاط خلف ليستر سيتي الثاني، وأربع نقاط خلف ليفربول الخامس.

ويتفوق توتنهام بفارق الاهداف عن جاره اللندني الاخر وست هام يونايتد السابع، وثلاث نقاط عن ايفرتون الثامنع واربع نقاط عن ارسنال التاسع.

© 2021 AFP