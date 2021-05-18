مدريد أعادت الى المغرب 1500 من ستة آلاف مهاجر دخلوا جيب سبتة

فاضل سنة ا ف ب

صورة لجيب سبتة على مضيق جبل طارق مأخوذة من مدينة الفنيدق المغربية في 29 آب/أغسطس 2020

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مدريد (أ ف ب)

أعلنت السلطات الإسبانية انها أعادت الثلاثاء إلى المغرب 1500 من نحو ستة آلاف مهاجر دخلوا جيب سبتة الإسبانية، بيتما دخل 86 مهاجرا جيب مليلة الإسباني الآخر قادمين أيضا من المغرب.

وقال وزير الداخلية فرناندو غراندي-مارلارسكا في مقابلة على التلفزيون العام الإسباني إن "قرابة ستة آلاف شخص" دخلوا سبتة الإثنين و"أعدنا 1500" منهم "حتى الآن، ونواصل إعادة آخرين".

وأشار الى أن هناك حوالى 1600 قاصر بين الستة آلاف، موضحا في الوقت نفسه إنه "لا يزال من المبكر" إعطاء رقم نهائي للواصلين.

على بعد حوالى 400 كيلومتر شرق سبتة، وصل 86 مهاجرا الى مليلة، الجيب الإسباني الآخر القريب من الساحل المغربي.

وقالت الشرطة الإسبانية في مليلة في بيان "أكثر من 300 شخص" يتحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء حاولوا اجتياز السياج الثلاثاء "قرابة الساعة 4,45" (2,45 ت غ)، ونجح "85 رجلا وامرأة" منهم، بالدخول.

وأضافت الشرطة أن امرأة احتاجت الى مساعدة الصليب الأحمر.

وأشارت الى أن المهاجرين "رشقوا عناصر من الشرطة بالحجارة"، ما تسبب بإصابة ثلاثة منهم بجروح طفيفة.

واقتيد المهاجرون الذين تمكنوا من العبور الى مركز استضافة موقت في مليلة.

© 2021 AFP