الكونغرس الأميركي يقر قانونا لحماية الأميركيين من أصول آسيوية

اوليفييه دولييري ا ف ب

جانب من التظاهرة التي خرجت في 21 آذار/مارس في واشنطن ضد العنصرية المعادية للجالية الآسيوية

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واشنطن (أ ف ب)

أقر الكونغرس الأميركي الثلاثاء قانونا لحماية الأميركيين من أصول آسيوية، من العنصرية والعنف اللذين تصاعدا مع جائحة كوفيد-19، بحسب ما أعلن مؤيدو النص.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الرئيس الديموقراطي جو بايدن متحمس لتوقيع هذا القانون المهم هذا الأسبوع.

ويهدف النص الذي يحمل عنوان "قانون جرائم الحقد المرتبطة بكوفيد-19" خصوصا إلى تسريع التدقيق بحالات العنف العنصري المبلغ عنها التي تستهدف أميركيين من اصول آسيوية، والتواصل بشكل أفضل بشأن هذه المشكلة ومساعدة الدول والمجتمعات المحلية على مكافحتها على نحو أفضل.

وندد عدد من أعضاء مجلس النواب في الأشهر الفائتة بتزايد أعمال العنف هذه، التي أججتها بحسب قولهم خطابات تلقي باللوم على الصين في تفشي جائحة كوفيد-19، في وقت أثارت مذبحة أتلانتا في آذار/مارس موجة من الخوف والسخط.

في 16 آذار/مارس، فتح روبرت آرون لونغ (21 عاما) النار في ثلاث مؤسسات آسيوية في أتلانتا ومناطق محيطة بها، ما أسفر عن مقتل ثمانية اشخاص، بينهم ست نساء من أصل آسيوي.

ووافق مجلس النواب ذو الغالبية الديموقراطية على النص الثلاثاء بـ364 مقابل 62 صوتا. وكانت تمت الموافقة عليه بشبه إجماع في مجلس الشيوخ في نيسان/أبريل.

وقالت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي الثلاثاء إن هناك "متاجر تعرضت لتخريب وكبارا في السن هوجِموا وعائلات تعيش في خوف ومئات من (الوقائع) الأخرى التي لم يتم إحصاؤها وبقيت في الظل".

وأضافت أنه منذ آذار/مارس 2020، عندما ضربت الجائحة بشدة الولايات المتحدة، تم الإبلاغ عن "أكثر من 6600 حالات تمييز وعنف ضد أميركيين يتحدرون من آسيا وجزر المحيط الهادئ" في جميع الولايات المتحدة الخمسين.

وشددت بيلوسي على أن هذا القانون "سيتيح التعامل مع الجرائم العنصرية في أميركا بطريقة مختلفة تماما، ليس فقط خلال الجائحة، ولكن لسنوات مقبلة".

© 2021 AFP