بطولة إنكلترا: الفرنسي بوغبا يساند الفلسطينين

لوران غريفيث POOL/ا ف ب

لاعبا مانشستر يونايتد الفرنسي بول بوغبا (يسار) والعاجي أماد ديالو يرفعان علم فلسطين في نهاية مباراة فريقهما ضد فولهام في الدوري الانكليزي. 18 ايار/مايو 2021

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لندن (أ ف ب)

أظهر لاعب وسط منتخب فرنسا ونادي مانشستر يونايتد بول بوغبا مساندته للفلسطينين من خلال القيام بلفة حول ملعب "أولد ترافورد" رافعا العلم الفلسطيني برفقة زميله العاجي أماد ديالو إثر نهاية مباراة فريقه ضد فولهام في الدوري الإنكليزي الممتازة لكرة القدم مساء الخميس.

وكانت المباراة ضد فولهام شهدت عودة الجماهير إلى المدرجات حيث تابعها نحو 10 الآف متفرج وذلك للمرة الأولى بعد غياب الجمهور منذ حوالي 14 شهرا بسبب جائحة كوفيد-19.

وكان مدافع ليستر سيتي ويسلي فوفانا وزميله الإنكليزي حمزة شودهوري قاما بالمثل إثر تتويج فريقهما بكأس إنكلترا السبت على ملعب ويمبلي بعد الفوز على تشلسي 1-صفر.

ومنذ 9 ايام يشنّ الجيش الإسرائيلي قصفاً جوياً وبرياً وبحرياً على قطاع غزة الفلسطيني المحاصر الذي تسيطر عليه حركة حماس التي أطلقت من جانبها مئات الصواريخ على الدولة العبرية، في اسوأ جولة عنف منذ سنوات.

ومنذ اندلاع هذه الأحداث، سقط 213 فلسطينيا بينهم 61 طفلا على الأقل وأكثر من 1440 جريحا بحسب الجانب الفلسطيني، في مقابل سقوط 12 إسرائيليا بينهم طفل واحد بالإضافة الى 294 جريحا.

© 2021 AFP