رئيس الوزراء اليوناني يأمل في مضاعفة عائدات السياحة هذا الصيف

لويزا غولياماكي ا ف ب/AFP

أشخاص يصطفون أمام متحف الآثار في اثينا في 18 أيار/مايو 2021.

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اثينا (أ ف ب)

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن اليونان تأمل في مضاعفة عائدات السياحة هذا الصيف بعد موسم عام 2020 الذي تضرر كثيرا بسبب انتشار الوباء.

في الوقت نفسه أكد ميتسوتاكيس في وقت متأخر الثلاثاء انه لن يتم القيام "بأي مساومة في مجال السلامة" الصحية من أجل استقبال السياح وذلك بعد خمسة أيام على افتتاح الموسم السياحي رسميا.

وقال رئيس الوزراء اليوناني خلال منتدى الكتروني "السنة الماضية، سجلنا 25% (من عائدات) عام 2019 وهذه السنة نأمل في أن تتجاوز 50%".

والسياحة، القطاع الحيوي للاقتصاد اليوناني، كانت تشكل قبل الوباء حوالى ربع إجمالي الناتج الداخلي. لكنها سجلت هبوطا قويا من 18 مليار يورو عام 2019 الى بالكاد 4,28 مليار يورو في 2020 مع 7,4 مليون سائح فقط في تراجع نسبته 76,5% بحسب أرقام الكونفدرالية اليونانية للسياحة.

وأطلقت اليونان رسميا موسمهما السياحي الجمعة ورفعت الإغلاق الذي كان ساريا منذ سبعة أشهر وأعادت فتح حدودها أمام كل المسافرين الذين تلقوا اللقاح أو الذين يبرزون فحصا سلبيا لكوفيد-19.

وسيدشن ميتسوتاكيس مساء الأربعاء مطار تيسالونيكي الدولي، الثاني في البلاد من حيث حركة الملاحة الجوية، والذي تم تحديثه في إطار خطة استثمار بلغت قيمتها 440 مليون يورو نفذتها مجموعة "فرابورت" الألمانية.

وتم تحديث 14 مطارا محليا في اليونان في إطار هذا البرنامج الذي بدأ في العام 2017.

مع قيود السفر التي لا تزال سارية في أوروبا، لا يتوقع اليونانيون وصول أعداد كبرى من السياح الى البلاد قبل نهاية حزيران/يونيو او مطلع تموز/يوليو.

© 2021 AFP