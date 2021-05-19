كأس فرنسا: باريس سان جرمان يحتفط باللقب بفوزه 2-صفر على موناكو

فرانك فيف ا ف ب

كيليان مبابي يحتفل بهدفه في نهائي كأس فرنسا ضد موناكو في 19 ايار/مايو 2021 على ملعب ستاد دو فرانس

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باريس (أ ف ب)

حقق باريس سان جرمان لقبه الرابع عشر في كأس فرنسا لكرة القدم والثاني تواليًا بفوزه الاربعاء في النهائي 2-صفر على موناكو على ملعب "ستاد دو فرانس" في سان دوني في ضواحي العاصمة خلف ابواب موصدة.

وسجل الارجنتيني مارو ايكاردي (19) وكيليان مبابي (81) هدفي اللقاء ليبقي الفريق على آماله بتحقيق الثنائية المحلية هذا الموسم.

وكان هذا النهائي الـ19 في تاريخ فريق العاصمة الفرنسية والسابع على التوالي، حيث حقق اللقب في ست منها، باستثناء خسارته أمام رين في عام 2019.

وكان هذا اللقب الثاني لمدربه الارجنتيني ماوريسيو بوكيتنيو منذ وصوله مطلع العام الحالي بعد فوزه بلقب كأس الابطال.

أمّا موناكو الذي كان يخوض النهائي الاول له منذ عام 2010 عندما سقط امام باريس سان جرمان بالذات، فشل في تحقيق لقبه السادس في تاريخه والاول منذ 1991.

ويأمل سان جرمان ثاني ترتيب الدوري بفارق نقطة عن ليل المتصدر تحقيق الثنائية المحلية رغم ان مصيره ليس بين يديه في المرحلة الاخيرة هذا الاسبوع.

وامام اعين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، خاض فريق العاصمة المباراة بغياب نجمه البرازيلي نيمار بعد ايقافه من لجنة الانضباط في الاتحاد الفرنسي الجمعة.

وتلقى نيمار إنذارًا بعد لحظات من نزوله بديلا في دور نصف النهائي ضد مونبلييه، ما أدى الى تلك العقوبة بسبب ايقافه مباراتين وأخرى مع وقف التنفيذ بعد طرده ضد ليل في الدوري الشهر الفائت، وكانت الاخيرة مشروطة بعدم تلقيه بطاقة صفراء جديدة لفترة معينة.

ونصّ القانون على عدم الغاء وقف التنفيذ إلا بعد خوض اللاعب 10 مباريات رسمية من دون الحصول على إنذار، إلا أن نيمار كان يخوض أمام مونبلييه مباراته الخامسة بعد العقوبة. استأنف سان جرمان القرار الا انه قوبل بالرفض.

كما غاب المدافع بريسنيل كيمبيمبي الموقوف والايطالي ماركو فيراتي بداعي اصابة في ركبته.

من جهته، عوّل فريق الامارة على ثنائي الهجوم الالماني كيفن فولاند والقائد وسام بن يدر، إلا انهما لم يقدما شيئًا يذكر.

© 2021 AFP