كوبا ليبرتادوريس: ريفر بلايت يخوض مباراته من دون حارس (تقرير)

نيلسون الميدا تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

إعلان اقرأ المزيد

بوينوس ايرس (أ ف ب)

سيُضطر فريق ريفر بلايت الارجنتيني العريق إلى الاستعانة بلاعب ميدان لشغل مركز حراسة المرمى لخوض مباراته في مسابقة كوبا ليبرتادوريس، الموازية لدوري أبطال أوروبا في أميركا الجنوبية، بعد أن رفض الاتحاد القاري (كونميبول) طلبه استدعاء حارسين من فريق الشباب، بعد تفشي فيروس كورونا في صفوف الفريق الاول، وفق ما أفادت الصحافة المحلية.

من المقرر أن يواجه ريفر بلايت ضيفه إندبندينتي سانتا في الكولومبي في العاصمة بوينوس أيرس مساء الاربعاء، وقد أصيب 20 لاعبًا في صفوفه بكوفيد-19.

وفي ظل إصابة حرّاسه الاربعة جميعًا، فرانكو أرماني، خيرمان لوكس، إنريكي بولونيا وفرانكو بيترولي بالفيروس، طلب حامل لقب المسابقة أربع مرات من الهيئة القارية استدعاء الحارسين ليوناردو دياس وأوغوستين غوسمان من فريق الشباب.

إلا أن الصحافة أفادت أن كونميبول رفض هذا الطلب لأن الفريق قدّم لائحة بـ32 اسمًا بدلا من 50 مسموح بهم في المسابقة.

يملك المدرب مارسيلو غاياردو عشرة لاعبين متاحين للمباراة التي قد تكون مصيرية في مسعاهم لبلوغ الادوار الاقصائية.

من المتوقع أن يلعب أحد المدافعين جوناتان مايدانا، ميلتون كاسكو أو توماس ليساندا في مركز حراسة المرمى.

شغل دياس هذا المركز في مباراة الكأس المحلية التي خسرها الفريق امام الغريم الازلي بوكا جونيورز الاحد عندما لعب ريفر بغياب 15 لاعبًا.

يحتل ريفر المركز الثاني في المجموعة الرابعة خلف فلوميننسي البرازيلي، فيما يتذيّل سانتا في الترتيب خلف مواطنه أتلتيكو جونيور، قبل أربع مباريات من نهاية الدور الاول، إلا ان الفرق الاربعة تملك فرصة لبلوغ الادوار الاقصائية.

© 2021 AFP