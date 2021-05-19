لوف يستدعي مولر وهوملس مجددا إلى صفوف منتخب المانيا

ايمانويل دونان ا ف ب/ارشيف

الألماني توماس مولر في مؤتمر صحافي في أمستردام في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2018

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برلين (أ ف ب)

استدعى مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم يواكيم لوف، مهاجم بايرن ميونيخ توماس مولر ومدافع بوروسيا دورتموند ماتس هوملس إلى صفوف المانشافت للمشاركة في كأس اوروبا 2020 وذلك بعد استبعادهما منذ 2019.

وعلل المدرب قراره بالقول "كنا اتخذنا القرار سابقا (بابعادهما) لأننا أردنا منح الفرصة للجيل الشاب لكي يطوروا مستوياتهم. لكن جائحة كوفيد-19 حالت دون ذلك، ورأينا ان الوقت قد حان لاستدعائهما مجددا".

واضاف "هما يعرفاننا جيدا. لقد عاشا اجواء المنتخب الوطني لفترة طويلة ويعرفان فلسفتنا. اللاعبون الشبان يكنون لهم الاحترام بفضل خبرتهم والعروض التي يقدمونها".

وبعد تلقيه النبأ علق مولر عل حسابه على تويتر "عدت مجددا".

وكان اللاعبان توّجا في صفوف منتخب ألمانيا بمونديال البرازيل عام 2014، وخاض مولر (31 عاما) 100 مباراة دولية مقابل 70 لهوملس (32 عاما). وتطرّقت وسائل الاعلام الألمانية الاربعاء إلى عودة اللاعبين إلى صفوف المنتخب الذي سيخوض غمار البطولة القارية في مجموعة صعبة تضم فرنسا بطلة العالم والبرتغال بطلة اوروبا في نسختها لاخيرة عام 2016.

وتألق مولر في الموسمين الماضيين وساهم باحراز فريقه ثلاثية رائعة الموسم الماضي بتتويجه بطلا للثنائية في بلاده بالاضافة الى دوري ابطال اوروبا، كما استعاد هوملس مستواه وساهم ايضا في تتويج فريقه هذا الموسم بكأس المانيا.

© 2021 AFP