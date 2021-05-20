اردوغان يرفع دعوى ضد رئيسة حزب معارض شبهته بنتانياهو

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أنقرة في 21 نيسان/أبريل 2021

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اسطنبول (أ ف ب)

رفع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الخميس دعوى على زعيمة للمعارضة شبهته برئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو كما ذكرت وسائل الاعلام التركية.

وفي شكواه طالب اردوغان زعيمة حزب "أيي" المعارض (حزب الخير) ميرال اكشينار، بتعويضات بقيمة 250 الف ليرة تركية (24475 يورو) وفقا لوكالة انباء الأناضول.

أعلنت أكشينار الثلاثاء أمام الكتلة البرلمانية لحزبها أن نتانياهو يسبب كما اردوغان أزمات للبقاء في السلطة.

وقالت "بنيامين نتانياهو الذي هو نوعا ما النسخة الإسرائيلية لاردوغان لم يتردد في استهداف المدنيين والأطفال لتقويض فرص خصومه السياسيين والبقاء بهذه الطريقة في منصبه" في إشارة إلى الغارات الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة.

ومساء الأربعاء خلال حديث متلفز مع الشباب، انتقد اردوغان بشدة أكشينار ووصفها بأنها تصرفت "بعدم أخلاق" بوضعه "على نفس مستوى نتنياهو".

وأضاف "لم ألتق أبدا نتانياهو (...) لم يكن ولن يكون أبدا صديقنا".

طرح اردوغان نفسه مدافعا عن القضية الفلسطينية خلال سنوات حكمه ال18 كرئيس للوزراء ثم رئيس ويتهم اسرائيل بانتظام بممارسة "الإرهاب" في التعامل مع الفلسطينيين.

والاثنين هاجم بشدة القادة الاسرائيليين بسبب الغارات التي تنفذ منذ العاشر من الجاري على قطاع غزة.

وقال "إنهم قتلة لدرجة أنهم يقتلون أطفالا بعمر خمس وست سنوات. لا يشبعهم إلا سفك الدماء".

انتقدت واشنطن الثلاثاء هذه التصريحات ووصفتها بأنها "معادية للسامية" وردت تركيا بالقول إن هذه الاتهامات "غير مقبولة بتاتا".

© 2021 AFP