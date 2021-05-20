الدوري الأميركي للمحترفين: لوس انجليس الى البلاي أوف بفضل سلة قاتلة لجيمس

كيفورك دجاسيزيان GETTY IMAGES NORTH AMERICA/غيتي عبر ا ف ب

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لوس انجليس (أ ف ب)

سجل الملك ليبرون جيمس سلة قاتلة لفريقه لوس انجليس ليكرز حامل اللقب الموسم الماضي ليخرج بفوز مثير على غولدن ستايت ووريرز 103-100 في مباراة الملحق لينتزع بطاقة التأهل الى البلاي أوف ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وسجل جيمس سلته الحاسمة قبل نهاية المباراة ب58 ثانية ليؤهل فريقه لمواجهة فينيكس صنز ونجميه كريس بول وديفن بوكر.

كان التعادل سيد الموقف 100-100 والكرة بحوزة ليكرز لكن بدا بأنه سيستنفد الوقت المسموح له بالاحتفاظ بها عندما مرر كينتافيوس كالديل بوب كرة ماكرة باتجاه جيمس غير المراقب فسدد من وراء القوص ثلاثية رائعة ليمنح الفوز لفريقه.

وللمفارقة كان جيمس اخفق في آخر 8 تسديدات في المباراة، كما ان السلة الحاسمة التي سجلها هي الأبعد مسافة له هذا الموسم (10 امتار).

وتوج جيمس مباراته بتحقيق "تريبل دبل" مع 22 نقطة و11 متابعة و10 تمريرات حاسمة، في حين كان زميله انتوني ديفيس افضل مسجل في صفوف الفريق مع 25 نقطة و12 متابعة.

في المقابل، اخفق ووريرز في الاحتفاظ بتقدمه بفارق 13 نقطة (55-42) في نهاية الشوط الاول، وكان ستيفن كوري افضل مسجل في صفوف الخاسر مع 37 نقطة و7 متابعات و3 تمريرات حاسمة علما بأنه نجح في ست رميات ثلاثية من اصل 9 قام بها.

ويملك غولدن ستايت ووريرز فرصة اخرى لبلوغ البلاي اوف الذي غاب عنه الموسم الماضي بعد بلوغه نهائي الدوري خمس مرات تواليا، عندما يواجه على ارضه ممفيس غريزليز الذي تخطى سانت انتونيو سبيرز 100-96.

وفرض الليتواني جوناس فالانسيوناس نفسه نجما لمباراة غريزليز وسبيرز بتسجيله 23 نقطة ونجاحه في 23 متابعة، في حين ساهم أيضا ديلون بروكس وجا مورانت مع 24 و20 نقطة تواليا ليبعد منافسه عن البلاي اوف للموسم الثاني تواليا.

في المقابل سجل كل من رودي غاي وديمار دي روزان 20 نقطة للخاسر.

© 2021 AFP