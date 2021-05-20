الدوري الأميركي للمحترفين: لوس انجليس الى البلاي أوف بفضل سلة قاتلة لجيمس

كيفورك دجاسيزيان GETTY IMAGES NORTH AMERICA/غيتي عبر ا ف ب

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لوس انجليس (أ ف ب)

سجل الملك ليبرون جيمس سلة قاتلة لفريقه لوس انجليس ليكرز حامل اللقب الموسم الماضي ليخرج بفوز مثير على غولدن ستايت ووريرز 103-100 في مباراة الملحق لينتزع بطاقة التأهل الى البلاي أوف ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وسجل جيمس سلته الحاسمة قبل نهاية المباراة ب58 ثانية ليؤهل فريقه لمواجهة فينيكس صنز ونجميه كريس بول وديفن بوكر.

كان التعادل سيد الموقف 100-100 والكرة بحوزة ليكرز لكن بدا بأنه سيستنفد الوقت المسموح له بالاحتفاظ بها عندما مرر كينتافيوس كالديل بوب كرة ماكرة باتجاه جيمس غير المراقب فسدد من وراء القوص ثلاثية رائعة ليمنح الفوز لفريقه.

وللمفارقة كان جيمس اخفق في آخر 8 تسديدات في المباراة، كما ان السلة الحاسمة التي سجلها هي الأبعد مسافة له هذا الموسم (10 امتار).

وتوج جيمس مباراته بتحقيق "تريبل دبل" مع 22 نقطة و11 متابعة و10 تمريرات حاسمة، في حين كان زميله انتوني ديفيس افضل مسجل في صفوف الفريق مع 25 نقطة و12 متابعة.

وقال جيمس الذي دافع عن الوان ووريرز على مدى ثلاثة اعوام من 2015 الى 2018 شهدت تتويجه بطلا للدوري 3 مرات، عقب المباراة "لقد وجه الفريق المنافس الينا صفعات عدة في الربعين الاولين لكننا نجحنا في رد التحية. لعب الفريقان مباراة من مستوى عال جدا".

وعن سلته الفائزة قال "بالكاد رأيت الدائرة لكني حاولت ونجحت".

وكان ليكرز يواجه خطر ان يصبح ثاني فريق حامل للقب في تاريخ الدوري الاميركي، يفشل في بلوغ البلاي اوف بعد شيكاغو بولز موسم 1998-1999.

في المقابل، اخفق ووريرز في الاحتفاظ بتقدمه بفارق 13 نقطة (55-42) في نهاية الشوط الاول وسط عدم توفيق كامل من جيمس وديفيس (6 و5 نقاط فقط تواليا) قبل ان يكونا على الموعد في الربعين الثالث والرابع، وكان ستيفن كوري افضل مسجل في صفوف الخاسر مع 37 نقطة و7 متابعات و3 تمريرات حاسمة علما بأنه نجح في ست رميات ثلاثية من اصل 9 قام بها. وكان كوري توج افضل مسجل في الموسم العادي هذا الموسم للمرة الثانية في مسيرته بمعدل 32 نقطة في المباراة الواحدة متفوقا على لاعب واشنطن ويزاردز برادلي بيل.

-مبارزة مثيرة-

وشهدت نهاية المباراة مبارزة مثيرة بين الزميلين السابقين جيمس وكوري، حيث نجح الاول بادراك التعادل 98-98 بنجاحه في رمية حرة من اصل رميتين، ثم ادرك كوري التعادل 100-100 قبل ان تكون الكلمة الاخيرة لجيمس بسلة ثلاثية رائعة منحت بطاقة التأهل لفريقه.

ويملك غولدن ستايت ووريرز فرصة اخرى لبلوغ البلاي اوف الذي غاب عنه الموسم الماضي بعد بلوغه نهائي الدوري خمس مرات تواليا، عندما يواجه على ارضه ممفيس غريزليز الذي تخطى سانت انتونيو سبيرز 100-96.

وفرض الليتواني جوناس فالانسيوناس نفسه نجما لمباراة غريزليز وسبيرز بتسجيله 23 نقطة ونجاحه في 23 متابعة، في حين ساهم أيضا ديلون بروكس وجا مورانت مع 24 و20 نقطة تواليا ليبعد منافسه عن البلاي اوف للموسم الثاني تواليا. وهي المرة الاولى التي يغيب فيها سبيرز موسمين تواليا منذ 45 عاما.

في المقابل سجل كل من رودي غاي وديمار دي روزان 20 نقطة للخاسر.

وكان ممفيس في طريقه الى تحقيق فوز سهل عندما تقدم على منافسه بفارق 21 نقطة لكن الاخير نجح في تقليص الفارق من دون ان يقلب الطاولة على منافسه.

ومرة جديدة، بدأ الحديث عن مصير مدرب سبيرز الشهير غريغ بوبوفيتش، لكنه سيتصدى في الشهرين المقبلين على اعداد منتخب بلاده لخوض مسابقة كرة السلة في دورة الالعاب الاولمبية في طوكيو 2020.

© 2021 AFP