القضاء الهولندي يحكم على كارلوس غصن بدفع نحو خمسة ملايين يورو لتحالف نيسان-ميتسوبيشي

أنور عمرو ا ف ب/ارشيف

صورة من الارضيف التقطت بتاريخ 29 ايول/سبتمبر 2020 لكارلوس غصن في مؤمر صحافي في لبنان

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لاهاي (أ ف ب)

حكم القضاء الهولندي الخميس على المسؤول السابق في قطاع صناعة السيارات كارلوس غصن المتهم بالاحتيال بدفع حوالى خمسة ملايين يورو كتعويض لتحالف نيسان-ميتسوبيشي.

وكان كارلوس غصن ادعى على التحالف الذي تسيطر عليه شركة هولندية قابضة للطعن في ما وصفه بتسريح غير قانوني. وطالب بتعويض قدره 15 مليون يورو.

لكن محكمة في أمستردام رأت في بيان أنه ليس هناك أي عقد يربط التحالف بقطب صناعة السيارات لذلك لم يكن يستحق المبالغ التي تسلمها.

وقالت المحكمة "كان ينقصه الإذن الضروري من مجلس الإدارة".

وأوضحت المحكمة أن العقد السابق الذي بدأ في تموز/يوليو 2012 انتهى في نيسان/ابريل 2018 وعلى غصن الآن إعادة الرواتب التي تقاضاها بين نيسان/أبريل وتشرين الثاني/نوفمبر 2018 أي حوالى خمسة ملايين يورو.

اعتقل اللبناني الفرنسي البرازيلي في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 في اليابان حيث يلاحق بأربع تهم اثنتان منها لدخل مؤجل لم تكشفه نيسان لهيئات البورصة واثنتان لخيانة الأمانة.

وأكد غصن باستمرار براءته وندد بالمؤامرة التي روج لها على حد قوله بعض كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة تصنيع السيارات اليابانية لإسقاطه.

بعد أشهر من الاحتجاز في اليابان أطلق سراحه بكفالة ثم فر من البلاد في ظروف مثيرة إذ يشتبه بأنه افلت من أجهزة المراقبة في مطار كانساي الدولي في أوساكا بغرب اليابان عبر الاختباء في صندوق ضخم لآلات موسيقية قبل الإقلاع على متن طائرة خاصة.

وما زال غصن بعيدا عن متناول القضاء الياباني ويقيم في لبنان الذي يحمل جنسيته ولا تربطه اتفاقية لاسترداد المجرمين مع اليابان.

جكب/اا/ص ك

© 2021 AFP