جائزة موناكو الكبرى: ابن الامارة لوكلير يتصدر التجارب الحرة الثانية

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شارل لوكلير سائق فيراري خلال التجارب الحرة في جائزة موناكو الكبرى من بطولة العالم للفورمولا واحد في 20 ايار/مايو 2021

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Monte Carlo (موناكو) (أ ف ب)

حقق ابن الامارة شارل لوكلير سائق فيراري الخميس أسرع وقت في الجولة الثانية من التجارب الحرة لجائزة موناكو الكبرى، المرحلة الخامسة من بطولة العالم للفورمولا واحد، بعد أن حل في المركز الاخير في الجولة الاولى صباحًا.

وتمكن لوكلير من القيام بعدد قليل من اللفات في الجولة الاولى بعد مشاكل في علبة التروس، ولكنه أظهر لاحقًا أنه سيكون ندًا صعبًا في التجارب التأهيلية السبت وسباق الاحد.

وكان يومٌ مميزٌ لفيراري بعد أن حل الوافد الجديد هذا الموسم الاسباني كارلوس ساينس في المركز الثاني، فيما احتل بطل العالم سبع مرات ومتصدر ترتيب السائقين البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس المركز الثالث.

وتقدم هاميلتون الساعي لفوزه رقم 99 في بطولة العالم الاحد على الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول، ثاني ترتيب السائقين المتخلف عنه بفارق 14 نقطة، حيث يعد الموسم بمنافسة محتدمة على اللقب. فيما حل الفنلندي فالتيري بوتاس زميل هاميلتون خامسًا.

وكان من الممكن أن يكون الترتيب مختلفًا لو انتهت الجولة بشكل طبيعي. إذ اصطدم الألماني ميك شوماخر سائق هاس بالحائط قبل عشر دقائق من النهاية ما دفع بالمنظمين الى رفع العلم الاحمر وتقصير الجولة.

أما الاسباني سيرخيو بيريس سائق ريد بول الذي تصدّر الجولة الاولى، فاكتفى بالمركز الثامن في الثانية.

واحتضنت الحلبة الايقونية المشهورة بشوارعها الضيقة زهاء 7500 مشجع في المدرجات خلال التجارب بعد غياب الجائزة عن الموسم الماضي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

ولن يكون هناك منافسة على الحلبة الجمعة تبعًا للتقاليد، حيث تقام الجولة الثالثة من التجارب الحرة السبت صباحًا قبل التأهيلية بعد الظهر.

- نتائج الجولة الثانية ضمن التجارب الحرة:

شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:11.684 (30 عدد اللفات)

كارلوس ساينس (اسبانيا/فيراري) 1:11.796 (32)

لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:12.074 (28)

ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:12.081 (27)

فالتيري بوتاس (فنلندا/مرسيدس) 1:12.107 (32)

لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:12.379 (24)

بيار غاسلي (فرنسا/ألفاتاوري) 1:12.498 (28)

سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:12.708 (24)

انتونيو جوفيناتسي (ايطاليا/ألفا روميو) 1:12.746 (28)

سيباستيان فيتل (المانيا/أستون مارتن) 1:12.982 (26)

كيمي رايكونن (فنلندا/ألفا روميو) 1:13.065 (31)

فرناندو ألونسو (اسبانيا/ألبين) 1:13.175 (27)

لانس سترول (كندا/أستون مارتن) 1:13.195 (26)

استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 1:13.199 (28)

دانيال ريكياردو (استراليا/ماكلارين) 1:13.257 (26)

جورج راسل (بريطانيا/وليامس) 1:13.509 (31)

نيكولاس لطيفي (كندا/وليامس) 1:13.593 (31)

نيكيتا مازيبين (روسيا/هاس) 1:14.407 (26)

ميك شوماخر (المانيا/هاس) 1:14.416 (25)

يوكي تسونودا (اليابان/ألفاتاوري) 1:14.829 (11)

- نتائج الجولة الأولى ضمن التجارب الحرة:

سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:12.487 (36 عدد اللفات)

كارلوس ساينس (اسبانيا/فيراري) 1:12.606 (32)

ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:12.648 (39)

بيار غاسلي (فرنسا/ألفاتاوري) 1:12.929 (37)

لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:12.995 (34)

فالتيري بوتاس (فنلندا/مرسيدس) 1:13.131 (36)

لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:13.236 (31)

سيباستيان فيتل (المانيا/أستون مارتن) 1:13.732 (33)

يوكي تسونودا (اليابان/ألفاتاوري) 1:13.746 (39)

كيمي رايكونن (فنلندا/ألفا روميو) 1:14.081 (31)

لانس سترول (كندا/أستون مارتن) 1:14.090 (33)

انتونيو جوفيناتسي (ايطاليا/ألفا روميو) 1:14.106 (27)

فرناندو ألونسو (اسبانيا/ألبين) 1:14.205 (37)

نيكولاس لطيفي (كندا/وليامس) 1:14.268 (41)

دانيال ريكياردو (استراليا/ماكلارين) 1:14.281 (36)

استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 1:14.320 (37)

نيكيتا مازيبين (روسيا/هاس) 1:14.616 (33)

ميك شوماخر (المانيا/هاس) 1:14.801 (35)

جورج راسل (بريطانيا/وليامس) 1:14.840 (35)

شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:19.618 (4)

اولي/بدس/ر م

© 2021 AFP